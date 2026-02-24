La expulsión de Cristina Piaget en 'GH DÚO': lo que opinan en los pasillos de Telecinco de su salida

Telecinco.es 24 FEB 2026 - 18:30h.

La modelo abandonó la casa dejando un enorme vacío en la convivencia, y nuestras expertas debaten si la audiencia ha acertado con su decisión o si el reality acaba de perder a una finalista indiscutible

Del corazón a la estrategia: el test más revelador de los primeros expulsados de ‘GH DÚO’

Compartir







La casa de 'GH DÚO' se ha quedado huérfana de uno de sus grandes motores. La reciente expulsión de Cristina Piaget ha marcado un punto de inflexión en la edición, dividiendo a la audiencia entre quienes celebran su salida por el bien de la paz de la casa y quienes lloran la pérdida de la gran protagonista de esta última edición. Sin dudas, su paso por el concurso no ha dejado indiferente a nadie.

Ante una salida tan decisiva, hemos querido preguntar la opinión de nuestra colaboradoras para resolver la gran duda que planea sobre el concurso: ¿Ha sido realmente justa su expulsión? La respuesta, como todo lo que rodea a Cristina, está llena de matices.

El dilema del 50%: Brillante en televisión, agotadora en la casa

Para Giovanna González la balanza está completamente equilibrada: la expulsión le parece "justa al 50% sí y 50% no". La periodista halaga mucho su faceta televisiva definiéndola como una "concursante brillante" que ha sostenido el peso del entretenimiento, nos ha hecho reír, nos ha cabreado y nos lo ha dado absolutamente todo frente a las cámaras.

Sin embargo, Giovanna hace un ejercicio de empatía con los habitantes de la casa y entiende perfectamente que compartir techo con ella deber ser una experiencia "agotadora". La colaboradora recuerda que "desde fuera todo es muy fácil, pero desde dentro no", justificando que, por la salud mental de sus compañeros, su salida tiene todo el sentido del mundo.

La ganadora moral que merecía la final

En el otro extremo se sitúa Adriana Dorronsoro, quien no oculta su decepción por la decisión del público, ya que para ella, la modelo "tenía que estar en la final" por méritos propios. Adriana lamenta profundamente su marcha y defiende que merecía llegar hasta el último día porque ha sido, con diferencia, la persona que "mejores momentos ha dado en esta edición".

Eso sí, la pasión no le ciega ya que es muy consciente del huracán que supone en las distancias cortas y admite sin tapujos que es "una persona muy difícil para convivir". De hecho, expresa entre risas que esto lo dice cómodamente sentada en el plató, ya que ella misma sería incapaz de aguantar la convivencia con Cristina. Aun así, la pena por perder su arrolladora presencia televisiva pesa mucho más que los conflictos caseros.

Dale play para escuchar el intenso debate de nuestras colaboradoras sobre el adiós más sonado de la edición.