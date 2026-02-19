Los colaboradores sentencian a Mara y coronan a los grandes triunfadores de 'GH DÚO': "Hasta luego, Maricarmen"

Telecinco.es 19 FEB 2026 - 22:00h.

Analizamos con nuestros expertos el final del bucle tóxico de Mara y Juanpi tras destaparse la infidelidad. Además hacen balance de la edición revelando quiénes les han sorprendido para bien y quiénes han tirado la toalla demasiado pronto

"Garra", "verdad" y "papel de madre": los defensores de 'GH DÚO' reivindican qué hace únicos a sus concursantes

En 'GH DÚO' conviven dos universos muy distintos: los rostros clásicos de la televisión y los nuevos perfiles salidos de formatos como 'La isla de las tentaciones', y el choque de realidades está siendo brutal. Esta semana, la casa se ha quitado un gran peso de encima al cerrar por fin una de las tramas más agotadoras de la edición, destapando mentiras y obligando a nuestros colaboradores a hacer un balance de quién está dando la talla y quién ha fracasado en el intento.

El "hasta luego, Maricarmen" a Mara y Juanpi

Si hay algo que ha unido al plató de forma unánime es el alivio por el fin de la trama de Mara y Juanpi. Para Adriana Dorronsoro, el desenlace era la crónica de una muerte anunciada y con una sonrisa de satisfacción, la periodista entona un claro "adiós" a la pareja, recordando que llegaron a la casa "muy inflados" de su anterior reality.

Por su parte, Pepe del Real es aún más contundente y despide a la concursante con un sonoro "hasta luego, Maricarmen", destacando que ha quedado totalmente en evidencia tras ponerle "unos pedazo de cuernos" a Juanpi. Además, Pepe señala la hipocresía de la concursante: "Si no te gustaba la fama, ¿qué haces yendo a la casa?".

Tanto Alejandra Rubio como Giovanna González coinciden en el agotamiento visual que producía la pareja. Mientras Alejandra confiesa que las intenciones de Mara no le daban "nada bueno", Giovanna celebra que se haya acabado por fin un "bucle innecesario" marcado por la falta de determinación de ambos.

Sorpresas, temple y el abandono de Carmen Borrego

Aprovechando la limpieza en la casa, nuestros colaboradores también han confesado qué perfiles les han sorprendido y cuáles les han decepcionado, y aquí el nombre de Carmen Borrego resuena con fuerza. Su abandono voluntario dejó a muchos con ganas de mas, como por ejemplo Adriana y Giovanna que lamentan profundamente su marcha y esperaban ver esa faceta divertida que la caracteriza.

Sin embargo, Pepe del Real le da la vuelta a la tortilla y aunque al principio se enfadó con ella, luego ha comprendido que hizo bien en salir para protegerse de un ambiente cada vez más tenso. Viendo las últimas expulsiones disciplinarias, Pepe cree que su marcha fue "una retirada a tiempo y su gran victoria".

Las grandes sorpresas de la edición tienen nombres como Cristina Piaget, que se corona como la revelación absoluta y la definen como una auténtica "maravilla" televisiva, aunque admiten que convivir con ella tiene que ser dificilísimo. El otro triunfador es Carlos Lozano, a quien se le aplaude por su templanza sin perder la compostura. ¡Dale play a los vídeos!