Cabeza, corazón, conflictos y pequeños detalles: Carmen Borrego, John Guts y Mario Jefferson analizan su paso por ‘GH DÚO’ tras su temprana salida del concurso, ¡dale play!

Marta Peñate analiza la recta final de ‘GH DÚO’ y señala al posible ganador: "Es un crack televisivo"

Compartir







Entrar en la casa de 'GH DÚO' supone mucho más que convivir delante de las cámaras. Cada decisión, cada conversación y cada gesto pueden marcar el destino de un concursante. Por eso, para analizar qué factores influyen realmente en el desarrollo del reality, en Telecinco.es hemos planteado un test especial a tres participantes que ya saben lo que es despedirse pronto del programa.

Carmen Borrego, que abandonó el concurso a las pocas semanas; John Guts, primer expulsado de la edición; y Mario Jefferson, también eliminado en las primeras fases, repasan su experiencia respondiendo a este divertido test donde se han sincerado sobre sus concursos.

Razón o emociones: ¿qué pesa más para ganar?

Uno de los grandes dilemas de 'GH DÚO' es saber hasta qué punto conviene controlar los sentimientos o dejarse llevar. En el test, los tres exconcursantes reflexionan sobre la importancia de mantener la cabeza fría sin perder la autenticidad. Las primeras semanas suelen ser decisivas. Por ello, Carmen, John y Mario analizan qué actitudes pueden jugar en contra nada más empezar la convivencia y cómo un mal planteamiento inicial puede condicionar toda la aventura.

¿Agradar o dejar huella?

No siempre coinciden. Caer bien entre los compañeros y el público no garantiza permanecer en el concurso, pero pasar desapercibido tampoco ayuda. Los protagonistas valoran qué estrategia puede resultar más efectiva desde fuera.

La estrategia y la naturalidad vuelven a situarse en el centro del debate. El test aborda hasta qué punto es posible mantener un papel dentro de la casa sin que el espectador termine detectándolo. Las discusiones forman también parte del día a día en 'GH DÚO', pero no siempre benefician. Los primeros expulsados analizan si enfrentarse abiertamente suma apoyos o, por el contrario, puede provocar un rechazo inmediato.

El perfil que suele llegar más lejos

A partir de su experiencia, los tres participantes reflexionan sobre qué tipo de concursante suele resistir más semanas: el más discreto, el más activo, el más estratégico o el más espontáneo. Un comentario a destiempo, una reacción inesperada o una decisión en una nominación pueden modificar por completo el rumbo del concurso. El test también pone el foco en esos detalles que, a veces, pasan desapercibidos.

Lo que no repetirían si volvieran a entrar

Con la perspectiva que da haber salido ya del programa, Carmen, John y Mario reconocen qué actitudes cambiarían si tuvieran una segunda oportunidad dentro de la casa. Con este cuestionario, los tres primeros expulsados hacen balance de su paso por el reality y ofrecen su punto de vista sobre cómo se vive el concurso desde dentro, especialmente en sus primeras semanas.

Tres recorridos distintos, un mismo escenario y muchas lecciones aprendidas en la casa más famosa de la televisión.

Dale play a los vídeos para descubrir todas sus respuestas.