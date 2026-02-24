Pedro Jiménez 24 FEB 2026 - 23:59h.

La catanala se salvó durante la pasada gala al coger el teléfono y obtener un privilegio que resultó clave en esta recta final para ella

Los concursantes han descubierto durante la gala de 'GH DÚO Especial Expulsión' de este martes que Anita Williams es la salvada por la audiencia, una noticia que la catalana ha mantenido en secreto después de la peculiar salvación que hubo durante la gala del domingo presentada por Ion Aramendi.

Todo ha ocurrido al comienzo del programa, después de conectar Jorge Javier Vázquez con la casa y que las luces del salón se oscureciesen para darle un tono más épico y simbólico al asunto. "La audiencia ha decidido que debe continuar en la casa...", ha dicho el presentador de 'GH DÚO', repitiéndolo hasta en dos ocasiones debido a que Anita Williams no estaba cogiendo la indirecta. "Hija mía dilo ya, que me estoy aquí dejando la voz, que tengo alergia y me está picando la garganta", ha señalado Jorge Javier, lo que ha provocado un alto y fuerte "¡Anita!", esta vez ya sí que sí dicho por la joven concursante.

La reacción de los concursantes de 'GH DÚO'

Los concursantes se han quedado asombrados, con algún "lo sabía" que se ha escuchado en contraste con el "lo has hecho muy bien, no se ha notado" de Carlos Lozano, uno de los más impactados tras la noticia sorpresa. "¡Ya puedo decir que gracias España!", ha subrayado Anita Williams, sonriente y mirando a cámara.

Y es que hay que recordar que Anita Williams, tras la primera salvación que tuvo lugar el pasado domingo, cogió el teléfono y consiguió así el privilegio de conocer quién era el salvado, dando la circunstancia de que ella era la salvada.

"Felicidades Anita", le ha dicho Jorge Javier en pleno directo, recordando que Manuel González y Carlos Lozano son los dos nominados y los que se la jugarán a un todo o nada por continuar en la casa: "Así, en seco", ha dicho Carlos Lozano, en shock.