La madre de Noemí Salazar hace balance de las diferentes discusiones que ha tenido con Belén Ro y de lo que ocurrió el pasado domingo en plató

Cristina Piaget describe cómo quiere que sea una cita romántica con Carlos Lozano: "Nada de lujos"

Compartir







El paso de Raquel Salazar y Belén Rodríguez por GH DÚO ha estado marcado por un enfrentamiento constante que comenzó durante la convivencia y que ha continuado incluso después de la expulsión de ambas y su paso por el plató. Lo que empezó como simples diferencias de carácter acabó convirtiéndose en uno de los conflictos más tensos de la edición.

Dentro de la casa, la relación entre ambas se deterioró progresivamente hasta estallar en varias discusiones abiertas. En uno de los enfrentamientos más duros, Salazar lanzó graves reproches a su compañera, a la que acusó de ser rencorosa y venenosa, mientras que Belén rechazó cualquier intento de reconciliación y dejó claro que no quería saber nada de ella. El cruce de insultos obligó incluso a la organización a intervenir para rebajar la tensión, reflejando el nivel de enfrentamiento al que habían llegado.

La reflexión que ha hecho Raquel Salazar tras su discusión en plató con Belén

En la última gala de 'GH DÚO' Raquel Salazar vivió un tenso enfrentamiento con Miguel Frigenti y Belén Ro en el plató de Telecinco. Para la madre de Noemí Salazar la colaboradora debería pedirle perdón: "El perdón te libera y el perdón te hace mejor persona porque no se puede atacar por atacar". Tras el cruce de acusaciones a través de Instagram, Salazar cree que Belén sigue muy enfadada con ella: "Lo único que he tenido es provocaciones por el Instagram diciendo que no puedo convivir. Yo creo que a Belén se le está yendo la olla porque sigue muy, muy enfadada y lo único que le he hecho ha sido darle, darle y darle". Con estas palabras, parece que la madrileña no quiere saber nada de una posible reconciliación con la exconcursante. Dale al play para ver la entrevista al completo.

La relación de Raquel y Belén dentro y fuera de 'GH DÚO'

El conflicto vivió otro de sus momentos más comentados tras la expulsión de Belén, cuando regresó para despedirse de los concursantes con varios mensajes y pullas. La madre de Noemí Salazar no dudó en responderle con dureza, asegurándole que “cambiara de bruja” y recordándole su pronta salida del concurso. La colaboradora replicó en directo, generando un intercambio de acusaciones que evidenció que la mala relación entre ambas seguía intacta.

Lejos de apagarse tras el final de la convivencia, la polémica continuó fuera de la casa. En uno de los debates posteriores, Raquel protagonizó un tenso cara a cara con Belén que terminó con la primera abandonando el plató visiblemente afectada. Más tarde, ambas ofrecieron su versión en redes sociales, donde la exconcursante acusó a la colaboradora de intentar desestabilizarla, mientras que esta defendió su actitud y cuestionó el relato de su rival.

Todo apunta a que, pese al paso del tiempo, la relación entre Raquel Salazar y Belén Ro sigue marcada por un choque de personalidades que el concurso no ha hecho más que intensificar.