Antía Troncoso 26 FEB 2026 - 21:25h.

Un ratón siembra el caos entre los concursantes en la casa de 'GH DÚO': ¡No te pierdas este momentazo!

¡Un ratón ha revolucionado 'GH DÚO'! Esta mañana, un inesperado invitado ha aparecido en la casa de Tres Cantos, convirtiéndose en el centro de atención de todos los concursantes, quienes han reaccionado a su presencia con muchos gritos y alguna que otra carcajada. Un auténtico momentazo que no puedes perderte. ¡Dale al play!

Anita Williams se ha llevado un susto de muerte. Todo sucedía sobre las 12 del mediodía, cuando la concursante salía de la ducha con la toalla y el albornoz puestos y se dirigía hacia su armario para cambiarse, pero lo que no se esperaba era que dentro del mismo iba a encontrarse un pequeño roedor.

Se trataba de un ratoncito de campo, el cual ha provocado que Anita Williams comenzase a gritar a los cuatro vientos, llamando al resto de concursantes, quienes iban rápidamente en su auxilio. Las primeras en llegar eran Sandra Barrios y Gloria González. Sin embargo, al igual que Anita, ambas reaccionaban con gran sobresalto a la escena.

Tras el caos inicial, y después de que Carlos Lozano les pidiese que se calmasen para no asustar al ratón, todos los concursantes se movilizaban para sacar al pequeño roedor de la casa de 'GH DÚO'. Tras varios intentos, Anita Williams era finalmente la encargada de atrapar al animal con un vaso para seguidamente dejarlo en libertad en el jardín.

