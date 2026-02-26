La defensora de Carlos Lozano en plató ha defendido el puesto del concursante en la final

La participación de Carlos Lozano en ‘GH DÚO’ no solo ha reavivado sus conflictos dentro de la casa, sino también el recuerdo de su intensa relación con Mónica Hoyos, madre de su hija y una de las personas que más lo ha defendido públicamente durante el concurso. La historia entre ambos, marcada por el amor y la polémica, sigue muy presente años después de su ruptura.

Carlos Lozano y Mónica Hoyos se conocieron en 1999 durante la etapa del presentador en televisión y mantuvieron una relación de casi una década. Fruto de ese romance nació su hija Luna en 2004, aunque la pareja terminó separándose en 2007 tras años marcados por discusiones y problemas de convivencia. Con el tiempo, su relación pasó por etapas de enfrentamiento público, aunque en los últimos años han mostrado una mayor cercanía, especialmente por el bienestar de su hija.

Durante la estancia del presentador en ‘GH DÚO’, Hoyos ha sido una de sus principales defensoras desde fuera del reality. La actriz ha mostrado su apoyo en distintas intervenciones y ha dejado claro que quiere que el presentador encuentre estabilidad emocional. Incluso ha señalado que merece tener a alguien que lo quiera y lo acompañe, dejando entrever su deseo de verle feliz pese a su pasado en común.

Mónica Hoyos revela en que se gastaría el premio Carlos Lozano

También ha salido en su defensa en momentos delicados dentro del concurso y ha respaldado su actitud frente a críticas y conflictos, reforzando la imagen de unidad familiar junto a su hija. Además, no ha dudado en opinar sobre algunas de las relaciones que Lozano ha vivido dentro de la casa, como su acercamiento a Cristina Piaget, que incluso llegó a generar cierto debate en el plató.

La colaboradora ha concedido una entrevista para esta web en la que - como puedes ver dando play al vídeo que encabeza la noticia - ha defendido el puesto de Carlos en la final: “¿Por qué debería ganar? La pregunta sería por qué no debería de ganar. No hay ninguna razón por la que no debiera ganar. Él no está en la casa, él es la casa”, aseguró, destacando su implicación desde el primer momento.

Respecto a en qué emplearía el presentador el suculento premio, Mónica en un principio pensaba que lo haría en un viaje, pero Lozano tiene varias deudas que saldar: "En cosas que tiene que pagar”.

