El pasado martes, durante 'GH DÚO. Especial Expulsión', Lucía Sánchez y el padre de Manuel González tenían un durísimo enfrentamiento. Algo que ocurría a raíz de unos posicionamientos especiales en los que la que fuera ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO' se posicionaba a favor de Carlos Lozano frente su expareja Manuel, como consecuencia de un momento de tensión con el padre de su expareja.

Manuel González se enfrentaba a la expulsión contra Carlos Lozano. En el plató, los colaboradores se posicionaban y Lucía Sánchez aseguraba que, pese a que quería apoyar a Manuel, todavía recordaba que, cuando ella estuvo en la final, él "no le tendió la mano". Además, la gaditana contaba que todavía sufre "la mala educación del padre de Manuel".

"Nunca nos hemos llevado bien y no le soporto", decía la gaditana, a lo que el padre del concursante exclamaba: "¡Ni yo a ti!". Una situación que dejaba a Manuel González completamente desconcertado. Un situación que provocaba que Lucía Sánchez y el padre de Gloria y Manuel tuviesen un fuertísimo choque en el Jorge Javier terminaba interviniendo.

La drástica decisión de Manuel tras el choque de su padre y Lucía

Esta noche, Manuel González entraba en el plató después de haber sido expulsado contra Carlos Lozano el martes y reaccionaba a las imágenes de la gran discusión de su padre con Lucía Sánchez: "Me da pena. Me produce tristeza porque hasta que entre aquí tenía una relación muy buena. Nos veíamos, nos saludábamos, que eso era impensable".

Tras estas palabras, Manuel comunicaba la drástica decisión que ha tomado respecto a su relación con Lucía Sánchez tras lo ocurrido: "Esto que ha pasado para mí es un punto y final con ella para siempre. Irreversible. Si yo hubiera estado en esa situación hubiera agachado la cabeza por respeto a ella y a sus padres. Creo que no era necesario".

Además, el exconcursante se mostraba firme en su decisión y afirmaba que "no tiene nada más que hablar" con Lucía. "Eso que dice de que no le tendí la mano es mentira. Cuando salí tercer expulsado quería que ganase (...) Yo con ella siempre he tenido ese acercamiento".

El padre de Manuel, sobre la decisión de su hijo: "Me ha tocado la lotería"

Jorge Javier y Manuel González se acercaban a la grada del público para hablar con el padre del exconcursante, que reaccionaba a la decisión de su hijo: "Me ha tocado la lotería". "Desde el minuto uno que la vi, no quería esa muchacha para mi hijo y no me bajo del burro. Hay que conocerla bien. Te lo digo de corazón", sentenciaba tajante.

Manuel se despide de la casa de 'GH DÚO' y se enfrenta a Carlos

También durante la gala, Manuel González conectaba en directo con la casa de Tres Cantos para despedirse de sus compañeros. Era en ese momento cuando el de Cádiz se enfrentaba a Carlos Lozano tras visualizar las imágenes inéditas del 'rebote' y 'ultimátum' del hermano de Gloria González tras ser expulsado el pasado martes. ¡No te lo pierdas!