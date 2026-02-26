GH DÚO Madrid, 26 FEB 2026 - 23:14h.

El cantante confirmaría así su buena situación emocional con la televisiva

El cantante Álvaro García ha aparecido en 'GH DÚO' para levantar al público con su tema 'A mí me vale'. El artista, relacionado con Gloria Camila por ser su pareja, ha generado sensaciones con la canción entre los exconcursantes de la edición, llegando a sorprender también al mismo Jorge Javier Vázquez.

"¡Pero si has puesto el plató boca abajo!", le decía el presentador del reality de Telecinco, que le saludaba con mucha admiración. "Encantado de conocerte", había apostillado antes de ello Vázquez. García no dudaba en compartir sus buenas emociones tras haber interpretado su tema con un público que se ha entregado a él. "Encatado, feliz de estar aquí con vosotros, después de conocerte a ti, más todavía", le transmitía al presentador como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Jorge Javier, a Álvaro García: "¿Estás en la gloria?"

Sin mucho rodeo, Jorge Javier Vázquez le lanzaba a García una pregunta con la que pretendía ahondar en su bonita relación con la televisiva. Recordemos que Gloria Camila anunció en exclusiva en 'El tiempo justo' que se había reconciliado con él tras su viaje a Venecia. Fue en su 30 cumpleaños donde las llamas del amor aparecieron de nuevo y por sorpresa.

"Yo no vi redes, no tenía teléfono, y apareció en la puerta", relató en el programa presentado por Joaquín Prat. Según detalló, soplaron las velas "juntos" y se fueron a "celebrarlo".

"¿Estás en la gloria?", le pregunta Vázquez con clara alusión a la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Álvaro García no duda en responder con una clara indirecta. "Estoy en la gloria siempre, gloria bendita", afirma entre risas en 'GH DÚO' tras acabar su actuación.