Lara Guerra 27 FEB 2026 - 03:31h.

'Gran Hermano Dúo' ha entrado en su recta final. El reality pondrá fin a esta edición el próximo martes, 3 de marzo. En la gala de este jueves, conducida por Jorge Javier, hemos podido conocer quiénes son los que aspiran a recoger el premio; Juanpi, Anita, Gloria, o Carlos. Sin embargo, estos nombres no han parecido agradar a la colaboradora y exconcursante de esta edición, Belén Rodríguez.

Tras comunicar los tres primeros finalistas, quedaba por conocer el cuarto. Un duelo entre Carlos Lozano y Sandra Barrios, algo que ha hecho estallar a Rodríguez: "Yo tengo un un mosqueo...tengo en el top 10 de mosqueos de mi vida esta noche. No entiendo que se estén batiendo en duelo Sandra y Carlos, y que estas personas sean finalistas. No sé como se está votando, si en negativo, si en positivo; y ya sabes que no controlo las cosas"

Belén Rodríguez estalla: "No lo comprendo, no me cabe en la cabeza"

Asimismo reitera: "Pero, fundamentalmente no entiendo que Carlos esté jugándose la permanencia en la casa y que se pueda ir. Es que no lo comprendo de verdad, no me cabe en la cabeza". Al escuchar esto, Raquel Salazar intervenía en su conversación: "No puedes tener todo controlado en la vida, mujer. Tú estás aquí y no todo lo tienes que controlar, sólo lo haces con Miguel Frigenti. Se piensa que es...como se ha puesto un tutú piensa que es el monstruo del Lago Ness"

Por último, la 'brilli-brilli' asegura que "yo la amo, Jorge. Ella no me quiere, pero yo no puedo hacerle nada. Le molesta que replique, sonría o viva. Yo ya no sé que hacer con ella. Le he comprado un regalo de cumpleaños...¡No sé que hacer! Me odia. Será mi luz o mi gordura que le gusta, no lo sé. No me soporta y no le hago nada".