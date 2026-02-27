Antía Troncoso 27 FEB 2026 - 02:31h.

¡Los jefes 'anticampaña' llegan a la casa de 'GH DÚO'! En la gala de esta noche conocíamos el nombre de los cuatro súper finalistas de la cuarta edición del reality tras una expulsión sorpresa en la que Sandra Barrios perdía el duelo contra Carlos Lozano. Antes de esto, los concursantes conocían la identidad de sus jefes 'anticampaña' y los eslóganes que estos habían hecho contra ellos.

El pasado martes, Jorge Javier Vázque comunicaba una novedad inédita en el programa y que implicaba a varios de los exconcursantes. Por primera vez en la historia del reality, los finalistas contarán un unos jefes de campaña un tanto peculiares. Y es que el programa daba un importante giro a la dinámica habitual y, en esta ocasión, los expulsados subían a la casa para obstaculizar el camino hacia la victoria del compañero que piensan que no debe ganar.

En la gala de hoy, Raquel Salazar, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, John Guts y Cristina Piaget regresaban a la casa para cumplir con su función de jefes 'anticampaña'. Uno a uno, todos los concursantes descubrían la misión de los exconcursantes y la identidad de la persona que intentaría truncarles la final.

Carmen Borrego y Junpi Vega se enfrentan: "No me molestas porque ni te veo"

Sin lugar a dudas, la llegada de los exconcursantes como jefes 'anticampaña' ha avivado grandes tensiones dentro de la casa, como en el caso de Carmen Borrego y Juanpi Vega, quienes durante la gala han tenido un acalorado enfrentamiento. Todo sucedía justo en el momento después de que Jorge Javier Vázquez anunciase que Juanpi era el primer finalista.

Belén Rodriguez reaccionaba con incredulidad a la decisión del público: "¿Esto quién lo ha decidido? ¿Lo ha decidido la audiencia? Es que no logro entenderlo". "No, mi madre", respondía Juanpi, que muy molesto añadía: "¿Esta mujer nunca se va a ir de aquí?"

Una pregunta ante la que Carmen Borrego contestaba: "No nos vamos a ir de aquí porque no nos da la gana". En ese momento Juanpi le decía que sus palabras no iban dirigidas hacia ella: "A mi no me molestas porque ni te veo". La hermana de Terelu Campos, que se sentía atacada por Juanpi, saltaba en su contra: "Anda que yo a ti". "¿Si con los cuernos me ves, no?", le decía Juanpi. "Sí, con los cuernos se te ve más alto", replicaba ella.

Así han entrado los jefes 'anticampaña' a la casa

Uno de los primeros en conocer a su jefa 'anticampaña' era Carlos Lozano, quien se reencontraba en el salón con Raquel Salazar. La reina del brilli-brilli le enseñaba al presentador el eslogan que había hecho en su contra: "Carlos lozano, lo peor de Gran Hermano". Una frase que él aceptaba con humor.

En el caso de Anita Williams, la concursante no se tomaba nada bien que Belén Rodríguez, que traía el eslogan de "Anita, puñales, prepárate que sales", la acusase de haber sido una traicionera durante su paso por la casa de Tres Cantos y haber estado jugando a dos bandas para no salir nominada: "He sido yo al 100%", se justificaba.

También, Gloria González y Juanpi Vega se encontraban con sus jefes 'anticampaña', Carmen Borrego y John Guts, respectivamente. "Sin hermano se acabó 'Gran Hermano'", era el eslogan que Carmen tenía preparado para Gloria. Por su parte, Jon Guts cargaba contra Juanpi con la siguiente frase: "Menos teatro y más maleta, Juanpi fuera marioneta". ¡No te pierdas las reacciones!