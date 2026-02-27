Patricia Fernández 27 FEB 2026 - 01:51h.

Sandra Barrios aprieta el botón rojo y con eso anula las nominaciones, decidiendo medirse en la expulsión a Carlos Lozano

¿Cuándo son la semifinal y la gran final de 'GH DÚO'? Jorge Javier Vázquez anuncia las fechas clave

Compartir







Llegaban las últimas nominaciones de la edición de 'GH DÚO' las que Jorge Javier Vázquez definía como "las más emocionantes jamás vividas en la historia" del programa, de las que iba a salir el expulsado de la noche, que llegaba por completa sorpresa para los concursantes, que iban a terminar la noche sabiendo que eran finalistas, y que iban estar definidas por un botón rojo.

"Las nominaciones podrán pararse si alguien pulsa el botón rojo", explicaba el presentador antes de comenzar las nominaciones. A las que Sandra Barrios era la primera en enfrentarse: "Estoy atacada". Y más nerviosa se ponía cuando Jorge Javier le explicaba el significado del botón que tenía delante:

"Ha llegado el momento de las últimas nominaciones de la edición o no. Tienes dos posibilidades, la primera es nominar con uno y dos puntos en positivo, a repartir entre las personas que quieres que sen finalistas. Pero tienes otra posibilidad, si pulsas el botón rojo no habrá nominaciones para nadie y activarás el duelo, eso significa que la expulsión estaría entre tú y la persona que para ti no debe ganar 'GH DÚO".

Sandra decide apretar el botón rojo y anular las nominaciones para medirse en duelo a Carlos Lozano

Momento en el que se descubría en imágenes cómo Sandra Barrios había señalado a Carlos Lozano como concursante que no debería ganar el programa y los motivos por los que piensa esto. "Si activas el botón rojo, activas el duelo entre Carlos y tú, un enfrentamiento a dos. Uno se irá a casa y el otro se quedará como finalista de 'GH DÚO', le detallaba el presentador y ella aseguraba estar en duda: "No sé qué hacer, si la gente no me quiere que me eche, pero no me quiero ir y llegar lo más lejos posible".

Y tras mucho reflexionar, Sandra decidía pulsar el botón rojo, que hacía saltar todas las alarmas de la casa, y así era ella la que tomaba la decisión de anular las nominaciones y medirse en duelo con Carlos Lozano: "Hemos venido a jugar, quien no arriesga no gana, no me considero cobarde y tampoco lo voy a ser ahora. Si me tengo que ir a casa lo haré muy agradecida por esta experiencia".

Carlos Lozano reacciona al enterarse de la decisión de Sandra

Momento en el que se abría la votación entre ella y Carlos. El que iba a entrar en la sala de expulsión para encontrarse con Sandra, donde se enteraba de lo que estaba pasando y por qué Anita, Juanpi y Gloria ya eran finalistas como había presenciado en el salón.

Jorge Javier le contaba la decisión que había tomado su compañera y este reaccionaba: "Bueno, está bien, me gusta la gente valiente. Por lo menos has hecho algo en el concurso, está muy bien, así tenías que haber sido desde el principio". El que había coincidido con su compañera, señalándola a ella como la persona que no se merecía ganar el programa.

Jorge Javier, con el sobre en la mano conectaba con la sala de expulsión para transmitir a ambos la decisión. "La audiencia ha decidido que el cuarto finalista sea... ¡Carlos Lozano!", entonaba el presentador y este decidía no celebrarlo y dedicarle unas bonitas palabras a su compañera: "Has llegado lejos, no es hora de más guerras, todos nos hemos pasado, vamos a enterrar ya el hacha". La que le daba la enhorabuena: "Me alegro por ti, que te vaya bien".

La emoción de Carlos al convertirse en finalista de 'GH DÚO'

"Gracias a la gente que me ha apoyado hasta el final, estoy muy emocionado", se dirigía Carlos al público, el que aseguraba estar con las emociones a flor de piel, con la voz entrecortada: "Ha sido muy duro para mí llegar hasta aquí, parece que he estado casi diez años aquí, he tragado mucho, pero estoy bien". El que hacía un repaso de todo lo que ha vivido en la casa de Tres Cantos.

El resto de finalistas se enteran de que Carlos Lozano se une a ellos

Tras despedirse de Sandra y confesarse con Jorge Javier Vázquez, Carlos se unía al resto de finalistas, momento en el que se enteraban de la decisión de la audiencia de que Sandra fuera la expulsada.

La lista negra de 'GH DÚO': los concursantes confiesan con quién no volverían a convivir