Cristina Piaget se sincera en Instagram sobre su reencuentro con Carlos Lozano en 'GH DÚO'

27 FEB 2026 - 14:23h.

Cristina Piaget le ha lanzado un reproche al finalista de 'GH DÚO' a través de Instagram

Carlos Lozano le confiesa a Belén Rodríguez y a Carmen Borrego qué le ha dicho Cristina Piaget antes de irse de la casa

Cristina Piaget no se ha quedado a pasar la noche en la casa de 'GH DÚO' como sí que han hecho los otros jefes de 'anticampaña' - John Guts, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Raquel Salazar - por lo que ya ha reaparecido en Instagram y ha hecho un comentario de lo más revelador acerca de su reencuentro con Carlos Lozano.

Después de ser salvado frente a Sandra Barrios y conseguir una plaza como finalista, Carlos se reencontró con Cristina y hablaron acerca de la posibilidad de ser pareja fuera de la casa de Tres Cantos. Él le planteó la posibilidad de seguir conociéndose pero le dijo que necesitaba que ambos hiciesen cambios, ante lo que ella comentó que prefería no cambiar por otra persona y que no sentía que él tuviera interés.

Horas después de ese reencuentro, Carlos se sinceraba con Belén Rodríguez y Carmen Borrego y les contaba qué le había dicho Cristina antes de abandonar la casa de 'GH DÚO'. Por su parte, la modelo ha reaparecido en sus stories y ha compartido el vídeo de su reencuentro con Carlos y le ha añadido un reproche en forma de comentario.

"Un pelín de gratitud más se agradecería, compañero", en referencia a las palabras que ella le dijo nada más entrar en la sala de la expulsión, cuando le explicó que había pedido a sus fans que lo apoyasen y que había sido la jefa de 'anticampaña' de Sandra Barrios. Con su comentario, Cristina Piaget se ha sincerado con sus seguidores acerca de lo que echó en falta en su conversación con el que fue su dúo en el concurso.

