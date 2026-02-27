Ana Carrillo 27 FEB 2026 - 20:23h.

La modelo se sinceró con el finalista de 'GH DÚO' antes de despedirse de la casa de Tres Cantos

Cristina Piaget se sincera en Instagram sobre su reencuentro con Carlos Lozano en 'GH DÚO'

Cristina Piaget visitó la casa de 'GH DÚO' en su papel de jefa de 'anticampaña' de Sandra Barrios, que finalmente fue expulsada por la audiencia, y pudo hablar con Carlos Lozano, al que le dijo que no estaba dispuesta a cambiar para tener una relación sentimental con él porque su deseo es que la persona que estuviera a su lado no tratase de modificar ninguno de sus rasgos y que percibía que él no tenía interés en dar un paso más allá de la amistad.

Cuando acabó la gala y llegó el momento en el que Cristina Piaget se tenía que marchar de la casa, Carlos le pidió acompañarle a la salida y pudieron volver a hablar a solas en la cocina. Ahí fue cuando la modelo le dejó las cosas claras al presentador. "¿Vas a querer verme cuando salga?", le preguntó él, ante lo que ella le contestó: "Esa es la pregunta que yo te he dicho siempre y me has dicho que eso depende de mí, de si cambiaba y de si te iba a gritar o no, pues mira, chico, yo soy como soy y tengo a mucha gente que me quiere como soy".

Carlos Lozano encajaba el comentario y parecía darse por vencido cuando Cristina Piaget volvía a explicarse: "Tienes que entender que aquí he estado sometida a mucha presión y si no entiendes eso pues tampoco me interesa, yo no te voy a estar demostrando que puedo cambiar por ti". La modelo también le dijo que no le gustó que él dijera que iban a tener que firmar un contrato si querían empezar a conocerse y que "lo único" que le va a hacer pensar que quiere conocerla bien fuera es que él le haga una invitación para ir a comer o cenar: "Es lo único que me va a hacer pensar que hay un interés". "Pues claro que la vas a tener", le ha respondido el ex de Mónica Hoyos.

La conversación de Carlos con Belén Ro y Carmen Borrego

Tras la marcha de Cristina, Carlos se sinceró con sus amigas del concurso, Belén Rodríguez y Carmen Borrego, a las que les contó lo que habían hablado. "Ni ella está preparada ni yo tampoco. Es una cuestión de preparación: ella está en un momento con mucho lío en su cabeza y yo tampoco, con lo bien que vivo ahora no me voy a meter ahora en un lío", ha explicado Carlos, que cree que a Cristina "le niebla un poco su carácter": "Pero ella me ha dicho antes de irse que ella no es así en la calle".

