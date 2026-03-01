Los concursantes hacen balance de su paso por 'GH DÚO' a días de la final: "He engordado mucho"

GH DÚO 01 MAR 2026 - 10:38h.

Tras proclamara a los flamantes cuatro finalistas de la cuarta edición de 'GH DÚO', Jorge Javier Vázquez anunciaba dos fechas clave: "El domingo 1 de marzo es la semifinal y el próximo martes 3 de marzo se celebra la gran final de 'GH DÚO".

Anita, Juanpi, Gloria y Carlos lograban así convertirse en finalistas y la emoción inundaba la casa. En estas últimas horas de convivencia en la casa de Tres Cantos, los cuatro concursantes han aprovechado para, además de pasar unas cuantas horas más juntos, hacer balance de su paso por 'GH DÚO'.

Carlos, con cierta melancolía, le reconoce a Juanpi que siente pena porque se acerca el final, aunque agradece enormemente el "buen rollo" que se respira en la casa en esta recta final. A la conversación se une Anita y comenta con sus compañeros algo que ha notado desde que entró en la casa: su cambio físico.

Los tres hablan de como han cambiado todos ellos físicamente durante el concurso, de si han cogido o perdido peso, además de hablar de los planes que tienen para cuando salgan de la casa de Tres Cantos.

Carlos, que se ha convertido en el consejero de la casa, recomienda a Anita que no intente atacar todo lo que dejó fuera de golpe porque eso la podría tumbar: "Es mejor que vayas poco a poco, tranquila y serena".

Carlos, para poner el punto final a esta conversación, le confiesa a sus compañeros que cree que esta edición les va a pasar factura emocionalmente porque "ha sido muy dura": "Vamos a tener que cuidarnos mentalmente cuando salgamos".

