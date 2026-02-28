Antía Troncoso 28 FEB 2026 - 20:38h.

El concursante de 'GH DÚO' dedica unas sinceras palabras a su exnovia, Sandra Barrios: "Nos hemos hecho mucho daño, pero lo bueno pesa más"

Juanpi Vega dedica unas sinceras palabras a Sandra Barrios. Al comienzo de la presente edición de 'GH DÚO', el que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones 9' se reencontraba con su expareja, Sandra, en la casa Tres Cantos. Entre ellos había una malísima relación después de que ambos sucumbiesen a la tentación con Andrea y Mara en el reality de la República Dominicana.

Sin embargo, la guerra entre ellos dentro de la casa duró muy poco y, con el transcurso de las semanas, Juanpi y Sandra se convirtieron en un pilar fundamental el uno para el otro en la intensa convivencia con el resto de sus compañeros de edición. Es más, la gaditana fue el principal apoyo de Juanpi, que en ella encontró un espacio en el que desahogarse sobre su relación con Mara, después de descubrir que esta le había puesto los cuernos.

La relación entre ellos dentro de la casa era tan estrecha que Juanpi llegó a asegurarle a Sandra que "le daba pena que hablase con él de su novio actual". Una cercanía que Mara reprochó al que aún era su pareja cuando subió a la casa para aclarar la infidelidad que había cometido con Álex Girona y que el concursante decidía no perdonar.

Las sinceras palabras de Juanpi Vega a Sandra Barrios

En la pasada gala, los caminos de Juanpi Vega y Sandra Barrios volvían a separarse después de que la concursante se quedase a las puertas de la final tras decidir enfrentarse en duelo con Carlos Lozano al pulsar un botón rojo que anulaba las nominaciones. Una última expulsión que pillaba por sorpresa a los cuatro finalistas: Anita, Gloria, Juanpi y Carlos.

Esta mañana, el concursante, frente al cartón de Sandra Barrios, le dedicaba unas palabras a su exnovia tras escuchar el mensaje de apoyo que esta había dejado grabado: "Que penita me ha dado escuchar tu voz. Ni nos despedimos. Te llevaron por ahí y cuando nos enteramos ya estabas fuera. Te echo de menos".

"Gracias por este mensaje. Me hubiera encantado haber estado contigo hasta el final. Haber acabado esta experiencia contigo", decía el concursante, que también aseguraba que "una de las mejores cosas que se lleva" del reality es "haberse arreglado" con Sandra. "¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos venido? A lo mejor no sabríamos nada el uno del otro, y a mí me da pena", añadía.

Además, el concursante se sinceraba sobre lo que siente actualmente por Sandra: "Después de todo lo que hemos vivido... Nos hemos hecho daño, pero para mí lo bueno pesa más que lo malo". Un mensaje que terminaba lanzando una propuesta: "Espero que estés bien y espero verte. Espero que me apoyes. Tenemos que ganar. Te invitaré a cenar, que se venga tu novio también si quiere".

'GH DÚO', 24 horas en directo

