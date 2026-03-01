Logo de telecincotelecinco
Logo de GH DÚOGH DÚO
SANDRA Y JUANPI

El emotivo momento de Sandra y Juanpi durante su despedida de la casa: "Esto nos ha ayudado a arreglar lo nuestro"

El emotivo momento de Sandra y Juanpi durante su despedida de la casa: "Esto nos ha ayudado a arreglar lo nuestro"
Sandra habla con Juanpi durante su despedida de la casa.. Telecinco.es
Compartir

Sandra Barrios, la que se quedase a la puertas de la final de 'GH DÚO' con su expulsión del pasado jueves tras anular las últimas nominaciones y decidir batirse en duelo a Carlos Lozano, no podía despedirse de sus compañeros y lo hacía durante la semifinal desde el plató.

Sandra anula las últimas nominaciones al pulsar el botón rojo y se mide en duelo con Carlos Lozano para la expulsión: "Quien no arriesga, no gana"
Sandra decidía anular las últimas nominaciones al pulsar el botón rojo y se mide en duelo con Carlos Lozano para la expulsión
PUEDE INTERESARTE

"Enhorabuena a los cuatro, sentíos ganadores porque lo sois", empezaba diciendo Sandra cuando conectaba con la casa de Tres Cantos. Y el primero al que se dirigía era a Carlos Lozano: "A pesar de todo no te guardo ningún rencor, te deseo lo mejor a ti y a tu familia". Con lo que este estaba de acuerdo: "A lo mejor he sido un poco contigo y lo siento mucho. Te deseo lo mejor para ti y tu familia".

"Ojalá llegues al último segundo y te levanten la mano. Me llevo una amiga, te quiero mucho. No tengo dudas de que nos vamos a ver fuera", decía Sandra a Gloria, la que se emocionaba: "Le doy gracias a la vida por haberte puesto en mi camino".

PUEDE INTERESARTE

Con la que no podía evitar las lágrimas era con Anita: "No he conocido una mujer más fuerte que tú en mi vida. Gracias por ser una amiga dentro y por estar a mi lado". "Eres la mejor, me da mucha rabia que no puedas vivir esto con nosotros, estoy deseando verte", respondía ella.

Y por último, llegaba el turno de Juanpi, al que Sandra confesaba que se alegra mucho de haber arreglado todo con él dentro de la casa y le dedicaba unas bonitas palabras: "Gracias por apoyarme en la casa, te deseo lo mejor. Quiérete a ti mismo y no pienses en nadie más que en ti". Lo que este agradecía: "Estoy encantado de haber vivido esta experiencia contigo, nos ha ayudado a arreglar lo nuestro porque creo que fuera no hubiéramos llegado a nada, me hubiera gustado que estuvieras aquí hasta el final, pero siéntete orgullosa".

Despedida de lo más emotiva que hacía reaccionar a Ion Aramendi: "Qué bonito todo, después de las que hemos pasado, que os digáis cosas tan bonitas merece la pena".

Andrea Sabatini habla sin filtros tras su concurso en ‘GH DÚO’ con Juanpi y Sandra

Andrea Sabatini, de ‘La isla de las tentaciones 9’ explica por qué los italianos triunfan en el reality: “Es la labia”
Andrea Sabatini, de ‘La isla de las tentaciones 9’ explica por qué los italianos triunfan en el reality: “Es la labia”
Temas