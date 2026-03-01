Patricia Fernández 01 MAR 2026 - 23:42h.

La recién expulsada dedica unas palabras a todos sus compañeros desde el plató

Sandra Barrios, la que se quedase a la puertas de la final de 'GH DÚO' con su expulsión del pasado jueves tras anular las últimas nominaciones y decidir batirse en duelo a Carlos Lozano, no podía despedirse de sus compañeros y lo hacía durante la semifinal desde el plató.

"Enhorabuena a los cuatro, sentíos ganadores porque lo sois", empezaba diciendo Sandra cuando conectaba con la casa de Tres Cantos. Y el primero al que se dirigía era a Carlos Lozano: "A pesar de todo no te guardo ningún rencor, te deseo lo mejor a ti y a tu familia". Con lo que este estaba de acuerdo: "A lo mejor he sido un poco contigo y lo siento mucho. Te deseo lo mejor para ti y tu familia".

"Ojalá llegues al último segundo y te levanten la mano. Me llevo una amiga, te quiero mucho. No tengo dudas de que nos vamos a ver fuera", decía Sandra a Gloria, la que se emocionaba: "Le doy gracias a la vida por haberte puesto en mi camino".

Con la que no podía evitar las lágrimas era con Anita: "No he conocido una mujer más fuerte que tú en mi vida. Gracias por ser una amiga dentro y por estar a mi lado". "Eres la mejor, me da mucha rabia que no puedas vivir esto con nosotros, estoy deseando verte", respondía ella.

Y por último, llegaba el turno de Juanpi, al que Sandra confesaba que se alegra mucho de haber arreglado todo con él dentro de la casa y le dedicaba unas bonitas palabras: "Gracias por apoyarme en la casa, te deseo lo mejor. Quiérete a ti mismo y no pienses en nadie más que en ti". Lo que este agradecía: "Estoy encantado de haber vivido esta experiencia contigo, nos ha ayudado a arreglar lo nuestro porque creo que fuera no hubiéramos llegado a nada, me hubiera gustado que estuvieras aquí hasta el final, pero siéntete orgullosa".

Despedida de lo más emotiva que hacía reaccionar a Ion Aramendi: "Qué bonito todo, después de las que hemos pasado, que os digáis cosas tan bonitas merece la pena".

