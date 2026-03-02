Pedro Jiménez 02 MAR 2026 - 01:12h.

Sorpresas que han supuesto un subidón de energía para los cuatro finalistas: así ha ocurrido todo, al detalle

Los cuatro finalistas de 'GH DÚO' han recibido una sorpresa muy pero que muy especial. Se trata de nada más y nada menos que del mensaje de sus seres más queridos y personas cercanas a ellos. En resumen, quienes les conocen realmente y a quienes se deben cuando cruzaron las puertas de Tres Cantos. Unas sorpresas que les han hecho romperse como nunca... con los nervios a flor de piel y conscientes del tremendo soplo de energía que supone esto de cara a su cita el próximo martes.

Carlos Lozano ha sido uno de los que más afectado ha acabado tras, en primer lugar, recibir el apoyo de sus compañeros, amigos y gran parte de su pueblo, El Berrueco, situado en la Sierra Norte de Madrid y en donde vive actualmente alejado del foco mediático. Lo que no se esperaría el "monstruo televisivo" es que sus sorpresas en este domingo no acabarían ahí: también ha recibido el mensaje de Luna Lozano, su hija en común con Mónica Hoyos (mensaje al que se ha unido también su ex y defensora, pero al final del vídeo): "¡Vota a Carlos Lozano!", han señalado ambas.

"Qué alegría más grande. Es la alegría de mi vida. No puedo decir que soy bueno o malo... pero soy como soy. Cuando veo cosas, las tengo que contar de malas maneras. Pero incluso diciéndoselo mal (al resto de sus compañeros) les ha imortado un 'bledo'. Con lo cual, me arrepiento un poco de las formas... pero me han hecho pasarlo muy mal", ha dicho Carlos Lozano, afectado por la discusión que acababa de tener con Raquel Salazar, su jefa anticampaña.

Las lágrimas de Anita Williams al escuchar a su madre

Anita Williams es otra de las que también se ha emocionado y mucho al escuchar a su madre un mensaje que ha llegado en forma de audio. La catalana no ha podido evitar romperse: "Aunque solo escuches mi voz, quiero que sientas que estoy ahí contigo y que te estoy abrazando. Como madre, he sentido mucho miedo e impotencia, de no poder estar a tu lado. Aún así, de nuevo me has dado una lección (...) cuando la vida aprieta, tú aprietas más fuerte el alma. Pase lo que pase ya has ganado, porque has demostrado que un tropiezo no te define".

Un mensje que ha continuado de la siguiente manera: "El público está viendo a una finalista, yo veo a mi hija: la niña que soñaba en grande, la mujer que hoy demuestra que es mucho más fuerte que lo que imaginaba. Eso me hace sentir el orgullo más grande que puede sentir una madre. Recuerda que tu casa y mis brazos siempre serán un lugar seguro. ¿Quién te quiere a ti? Mamá", ha concluido un mensaje que nos ha sobrecogido a todos, dejándonos el corazón en un puño y con la piel totalmente erizada".

La emoción de Juanpi en 'GH DÚO'

Juanpi, de la misma manera que el resto de finalistas, también ha recibido su respectiva sorpresa, traducida en el apoyo de sus seres cercanos y de sus padres, a quienes hemos visto (sobre todo a la madre) en plató defendiendo a su hijo desde el primer día: "Qué emoción", ha dicho el joven concursante.

La reacción de Gloria ante la sorpresa de sus seres queridos

Gloria González ha sido la última en también emocionarse y mucho al escuchar a los suyos, arrodillándose y con los ojos totalmente vidriosos: la hermana de Manuel González ha dado las gracias, conteniéndose la emoción.

"Me presenté al anónimo y no pudo ser. He reído, he llorado, me he peleado... y la Gloria que entró por esa puerta no es la misma que está aquí hoy. He aprendido de mis errores y de verdad que gracias a esta oportunidad que me ha dado la vida y que no voy a olvidarlo nunca. Soy una persona nueva y he aprendido a llevarme todo lo bueno de los compañeros", ha concluido Gloria González en 'GH DÚO'.