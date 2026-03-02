Patricia Fernández 02 MAR 2026 - 01:12h.

Los jefes 'anticampaña' provocan tensos momentos con los candidatos a ganar 'GH DÚO' con sus palabras

Durante la semifinal de 'GH DÚO' los jefes de 'anticampaña' no dudaban en decir las cosas claras a los finalistas que tienen claro que no quieren que ganen el programa. Lo que generaba tensísimos momentos entre Carlos Lozano y Raquel Salazar, como de Anita y Belén Rodríguez.

El cara a cara de Carlos Lozano y Raquel Salazar

Después de ponerse cara a cara, durante la publicidad Carlos Lozano y Raquel Salazar vivían un enfrentamiento. "No vas a ganar porque has utilizado a Cristina. Tu corazón está podrido y me das pena", le decía ella y Carlos Lozano no se callaba ante esto: "Qué cara más dura, si habéis sido vosotros, ¿qué programa estás viendo? Has venido con todo apuntado para decirlo".

Tensión entre ellos que se trasladaba también al directo. Raquel le reclamaba lo que ha vivido con él dentro de la casa: "A mí no me cuentes cuentos. Has sido el mayor creador de conflicto has sido tú, te has peleado con todo el mundo, no me vengas de bueno". Mientras él se molestaba con sus palabras, pero prefería darle la razón para no ir a más con la discusión.

Belén Rodríguez y Anita se enfrentan

Pero no eran las únicas chispas que saltaban durante la semifinal. Anita y Belén Rodríguez también tenían un momento en el que no faltaban reproches. "Yo no soy perfecta ni intento serlo, soy una concursante más de este reality, he sido sincera en todo momento", quería dejar claro Anita ante las críticas de su excompañera de la casa de Tres Cantos, pero Belén pensaba todo lo contrario: "Para mí ha sido la gran decepción, Anita Williams ha construido una gran mentira empezando por su apellido y no tiene nada de lo que vende".

Belén aseguraba que quiso de verdad a Anita al principio del programa, pero relataba algunas de las cosas que hicieron que se alejase de ella: "Nunca ha dado la cara por mí". Lo que hacía que esta estallase: "Mientras todos te hacían el vacío yo decía que te cuidasen y no te hicieran esas cosas, esos son mis valores".

