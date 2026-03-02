Expulsados
Uno de los finalistas es expulsado y solo tres llegan a la gran final de 'GH DÚO': la emocionante despedida de 'El Súper'
Los concursantes de 'GH DÚO', rotos con las sorpresas de sus familiares: del sobrecogedor mensaje a Anita a una nueva aparición de la hija de Carlos Lozano
Durante la semifinal con Ion Aramendi uno de los candidatos para ganar el programa se iba a quedar a las puertas de la gran final de 'GH DÚO': el menos votado por la audiencia era expulsado de la casa de Tres Cantos y acababa su sueño de seguir en el reality.
En elaboración