Expulsados

Uno de los finalistas es expulsado y solo tres llegan a la gran final de 'GH DÚO': la emocionante despedida de 'El Súper'

Juanpi y Gloria se baten en duelo para la expulsión durante la semifinal.. Telecinco.es
Durante la semifinal con Ion Aramendi uno de los candidatos para ganar el programa se iba a quedar a las puertas de la gran final de 'GH DÚO': el menos votado por la audiencia era expulsado de la casa de Tres Cantos y acababa su sueño de seguir en el reality.

