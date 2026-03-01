Ion Aramendi no se corta en su entrevista a Sandra Barrios en plató y le aconseja algo tras su paso por 'GH DÚO': "Yo también lo he hecho y no"
La ex de Juanpi salió expulsada tras pulsar el botón rojo y medirse a Carlos Lozano y este domingo se ha expuesto a las preguntas del presentador
Sandra Barrios se midió en un cara a cara definitivo ante Carlos Lozano durante la pasada gala tras pulsar el botón rojo, anulando así las últimas nominaciones. Una decisión que le ha traído mucha cola, puesto que muchos se hacen la misma pregunta: ¿por qué lo pulsó realmente? Si no lo hubiera hecho, ¿seguiría en la casa? Pues bien, esto último es precisamente lo que Ion Aramendi le ha preguntado a la exconcursante nada más pisar esta el plató de 'GH DÚO', en una entrevista en donde el presentador no se ha cortado y ha dado su opinión sobre el paso de la joven en su segundo reality tras 'La isla de las tentaciones 9'.
"Te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta que se hace toda España y parte de Francia. ¿Por qué apretaste el botón?", ha dicho Ion Aramendi. "¿Y por qué no?", ha señalado esta. "Porque estás aquí", ha señalado Aramendi, que cree que no estaba muy "convencida", sin saber muy bien lo que quería hacer. Y es que hay que recordar que Sandra Barrios pulsó el botón cuando instantes antes había caído Manuel González ante la Carlos Lozano, por lo que esta se la jugaba y mucho: "Esto es un juego... no me arrepiento".
Pero Ion Aramendi se ha mostrado muy crítico: "Igual estabas ahora mismo en la casa y podrías haber llegado a la final". Pero, como ha dicho Sandra Barrios, en ese momento decidió jugar, pulsando el botón y sin ninguna intención de "ganar ningún duelo": "No tengo nada en contra de él. Pero esto es un juego y dije: 'Vamos a jugar'". El presentador de Telecinco ha confesado que él se lo habría pensado un poco más "en un momento en el que igual la estrategia...": "Pero reconozco que fuiste valiente".
El consejo de Ion Aramendi a Sandra Barrios en el plató de 'GH DÚO'
Posteriormente, Ion Aramendi le ha realizado una pregunta clara y directa: "¿Cómo crees que vas a ser recordada tras tu paso por 'Gran Hermano'?". Sandra Barrios ha hecho mención a su mote "Sandra decibelios" y Ion Aramendi no se ha cortado: "Tienes una manera de gritar súper fuerte. Eres súper joven. Primer aprendizaje. No grites tan fuerte. En mi casa a veces grito y doy un vocinazo... no tan alto. Es que si no parece que te está afectando todo de una manera bestial".
La andaluza ha hecho autocrítica: "No me gusta ni estoy orgullosa, y me da vergüenza". "Ya lo dijimos con Cristina. Eso se transmite... uno siente desasosiego cuando se os ve ahí dentro", ha añadido el presentador de 'GH DÚO'. Sandra Barrios ha indicado que ya al final se desahogaba con el Súper y que, no obstante, no va a dejar que nadie "la coma".
Una Sandra que ha reconocido que, a pesar de estas cosas, está "orgullosa" y feliz de su paso por el concurso. Pero saca varios aprendizaje: "Que no se grita, no hay que insultar porque sí, no todo el mundo opina igual que tú y convivir con personas es muy difícil...".