Telecinco.es 03 MAR 2026 - 13:51h.

Dar el paso a casarse a ciegas requiere de mentalidad abierta, pero algunas parejas están tropezando con sus propios muros. Nuestros expertos señalan la intensidad de Ainhoa y las sospechas de Natalia.

Las parejas de 'Casados a primera vista' que seguirán juntas después del programa, según los colaboradores

Participar en el experimento de 'Casados a primera vista' no es solo un reto de convivencia con un gran desconocido, es también un durísimo viaje de autodescubrimiento. Cuando las cámaras graban el día a día, las inseguridades, las manías y los traumas del pasado salen a la luz, convirtiéndose a veces en el peor enemigo de la relación. En muchas ocasiones, el verdadero problema no es la persona que tienes enfrente, sino la actitud con la que afrontas el matrimonio.

En esta ocasión, hemos querido someter a nuestros colaboradores a un doble debate. Les hemos mostrado dos de las tramas más tensas de la edición para responder dos grandes preguntas: ¿Quién se lleva la palma de oro al dramatismo? ¿Tienen base real las sospechas de Natalia sobre Milton?

Ainhoa y el premio a la más dramática de la edición

Al preguntar por el perfil más intenso de la casa, la respuesta ha sido rotunda y unánime. Para todos nuestros colaboradores, Ainhoa es la reina indiscutible del drama, por ejemplo, Miguel Ángel Nicolás no se anda con rodeos y compadece a Marc, asegurando que su mujer le lleva "por el camino de la amargura" porque, cuando la muchacha arranca, la situación es "tela, tela".

Esta asfixia también la percibe Adriana Dorronsoro, quien nota al pobre Marc completamente "cohibido" y le recomienda a Ainhoa que se relaje y empiece a mirar el lado positivo, ya que "hace una montaña de arena" por cualquier detalle. Para Pepe del Real, el resumen es mucho más tajante: simplemente considera que ella "es muy pesada".

Por su parte, Alejandra Prat confiesa que la actitud de Ainhoa le pone muy nerviosa porque cree tener siempre la razón absoluta y es incapaz de escuchar. Por ello, decide mandarle un mensaje muy directo a cámara: "Ainhoa, escucha, que te quieren ayudar y los expertos saben mucho".

Las "películas" de Natalia y la inocencia de Milton

Cambiamos de pareja para analizar la tensa desconfianza de Natalia que ha levantado un muro enfrente de su marido. Adriana Dorronsoro no entiende qué le ha hecho Milton para generar tanto rechazo, concluyendo que Natalia se ha creado "una visión en la cabeza" sin base real. Sospecha que, simplemente, no le gusta su personalidad y usa la desconfianza como excusa.

Una opinión que comparte con Giovanna González, quien asegura que Natalia se ha "montado sus películas" por culpa de traumas de relaciones pasadas, siendo muy injusta al ir tan en contra de él.

