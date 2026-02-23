Alejandra Prat, Aurelio Manzano, Marta López y Alexia Rivas se han convertido en futurólogos para predecir el final que tendrán las parejas del programa y hay una de ellas que les ha generado bastantes dudas

El gran dilema de 'Casados a primera vista': ¿Es posible enamorarse sin contacto físico en las primeras semanas?

Compartir







Las parejas convertidas en marido y mujer de ‘Casados a primera vista’ después de vivir sus emotivas bodas y posteriores lunas de miel, están atravesando la prueba de fuego de la convivencia donde están saliendo a la luz las diferentes personalidades de cada uno, así como sus miedos, inseguridades y los primeros conflictos que han surgido al estar bajo el mismo techo. Los expertos del programa: Nayara Malnero, Raúl López Lastra y Cecilia Martín han propuesto diferentes dinámicas a los matrimonios para que, poco a poco puedan ir abriéndose con sus respectivas parejas.

Dada la evolución que están teniendo los recién casados y antes de que sepamos cómo finalizan estas historias de amor, les hemos propuesto a los colaboradores de ‘El tiempo justo’ que se animen a hacer sus apuestas y vaticinar cuál será el final definitivo para Ana, Luija, Ainhoa, Marc, Luciana, Borja, Estefanía, Stefan, Laura, Lorenzo, Natalia y Milton.

¿Qué parejas de ‘Casados a primera vista’ terminarán juntas?

¿Amor para toda la vida, amor para seguir en televisión o una ruptura inminente? Nuestros expertos en realities y televisión: Alejandra Prat, Aurelio Manzano, Marta López y Alexia Rivas están siguiendo con mucho interés la apuesta de Telecinco que ha revolucionado el ‘prime time’ de los lunes y han hecho sus apuestas en esta porra del amor.

La pareja favorita para los colaboradores y que se corona como una de las pocas para lograr estar juntos “hasta que la muerte los separe” es las de Ana y Luija. La ternura demostrada por parte de ella ha logrado conquistar el corazón de los televisivos: “Han encajado muy bien, yo creo que estos duran”, apuntó Alejandra Prat.

Por otro lado, Laura y Lorenzo son los que más dudas han despertado a la hora de hacer esta porra: “Va a ser solo televisión, en cuanto acabe el programa…Además no viven cerca, no, esto no va a cuajar” o “Un tiempito divertido van a durar”, son algunas de las afirmaciones que han hecho los colaboradores, para ver todas sus apuestas y las parejas que se jurarán amor eterno, ¡dale al play!

¿Con qué personaje de Telecinco te emparejarías a primera vista? Las colaboradoras se mojan

A nuestros colaboradores de ‘El tiempo justo’ y de ‘Vamos a ver’ también les hemos retado a encontrar el amor a primera vista en los pasillos de Mediaset. ¿Con qué periodista o presentador creen que habría un perfecto ‘match’? Algunos de ellos han recordado a su amor platónico adolescente con el que ahora, afortunadamente, han podido coincidir en entrevistas o por trabajo como el actor Aitor Luna de ‘Pura Sangre’, y otros han recurrido al rigor informativo y a las amistades surgidas entre bambalinas para nombrar a su elegido. ¿Quieres saber qué nos han confesado? ¡Dale al play!