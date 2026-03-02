El debate sobre salvar un matrimonio llega a 'Casados a primera vista': ¿terapia o vacaciones?

Los colaboradores de Mediaset se posicionan en el gran debate sobre las crisis matrimoniales: ¿mejor terapia de pareja o una escapada romántica?

Las parejas de 'Casados a primera vista' que seguirán juntas después del programa, según los colaboradores

En el universo de las relaciones, pocas preguntas generan tanto debate como la que hoy sobrevuela el espíritu de ‘Casados a primera vista’: cuando un matrimonio entra en crisis, ¿es mejor hacer las maletas o sentarse frente a un terapeuta?

El debate ha llegado hasta los colaboradores de Mediaset, que no han dudado en posicionarse en exclusiva para esta web con opiniones tan distintas como contundentes. Carmen Borrego apuesta por el poder de la desconexión compartida: “Los viajes vienen muy bien, porque muchas veces no hay tiempo ni hablar ni comunicarse. Uno se relaja, habla y se arreglan las cosas”. Para ella, salir del entorno habitual puede ser la clave para recuperar el diálogo perdido.

Muy diferente es la postura de Pepe del Real, tajante ante las relaciones que se enquistan: “Hay cosas que no se pueden aguantar. Si estás mal con tu pareja, dile adiós”. El colaborador va más allá y lanza una frase rotunda: “Lo que está mal fuera de la cama, en la cama tampoco funciona”, dejando claro que, cuando el deterioro es profundo, ni escapadas ni parches salvan lo insalvable.

Adriana Dorronsoro, en cambio, defiende la intervención profesional siempre que haya amor: “Si quieres a la persona, siempre hay que hacer una terapia si crees que va a venir bien”. Eso sí, reconoce que el viaje puede convertirse en una despedida encubierta cuando la decisión ya está tomada. En la misma línea práctica se mueve Alejandra Prat: terapia si existe voluntad real de arreglo; viaje, solo si se busca una “bonita despedida”.

Más escéptico se muestra Miguel Ángel Nicolás, que advierte del riesgo de forzar situaciones: “El viaje va a ir mal seguro, y la terapia te puede salir bien, pero si está tocado, es difícil salvarlo”.

Más allá de opiniones, los expertos coinciden en que la terapia de pareja ofrece alrededor de un 70% de éxito en la recuperación cuando ambas partes están implicadas. Es especialmente recomendable ante crisis profundas, problemas de comunicación, infidelidades o discusiones constantes, ya que aporta herramientas para identificar patrones negativos y reconstruir el vínculo. El viaje, por su parte, puede funcionar cuando el desgaste proviene de la rutina o el estrés, actuando como pausa necesaria, pero no resuelve problemas estructurales si no hay un cambio real de actitudes.

En un formato como ‘Casados a primera vista’, donde desconocidos deciden apostar por el amor desde el primer día, la pregunta cobra aún más sentido. ¿Basta con cambiar de escenario o es imprescindible cambiar de dinámica? Quizá la respuesta esté en combinar ambos caminos: reconectar primero… y trabajar después.

