Después de semanas de convivencia, estrategias y momentos que marcaron la edición, Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González se enfrentaron este martes a la gran final de 'GH DÚO'. Una edición en la que ninguno de los tres pasó desapercibido y en la que las quinielas cambiaron hasta el último momento.

Desde el inicio del concurso, los finalistas protagonizaron algunos de los enfrentamientos y alianzas más comentados. Hubo tensiones, acercamientos inesperados y giros que mantuvieron a la audiencia pendiente de cada movimiento dentro de la casa de Tres Cantos.

Carlos Lozano defendió un perfil directo y sin filtros; Anita Williams fue de menos a más hasta consolidarse como una de las finalistas; y Gloria González mantuvo una posición firme que la llevó a protagonizar algunos de los momentos más intensos de la edición contra Carlos Lozano y Cristina Piaget. Tres caminos distintos que desembocaron en: alzarse con el maletín.

Las primeras palabras de Carlos Lozano tras ganar el maletín

La tensión se disparó durante la gala. Primero, y como es habitual, Jorge Javier desveló el nombre del tercer clasificado y, después, el esperado duelo dejó a los dos concursantes más votados frente a frente, con el maletín en el centro del plató y el público en pie. Finalmente, la audiencia decidió con sus votos que el presentador fuese el ganador de esta cuarta edición. Entre aplausos y lágrimas, Carlos Lozano recogió el maletín visiblemente emocionado y puso el broche final a semanas de convivencia y exposición constante.

Nada más proclamarse el claro vencedor con más del 50% de los votos, habló en exclusiva con nosotros y respondió a las primeras preguntas tras la victoria. ¿Qué hará con el premio? ¿Cómo describe su paso por 'GH DÚO'?

Puedes ver la entrevista completa y sus primeras palabras tras la victoria en el vídeo que encabeza esta noticia. Así se cerró una edición intensa que volvió a demostrar que, hasta el último segundo, todo podía pasar. ¡Dale al play!

La lista negra de 'GH DÚO': los concursantes confiesan con quién no volverían a convivir en la vida

La convivencia en la casa de 'GH DÚO' ha dejado tensiones y conflictos que algunos exconcursantes no han olvidado tras su expulsión. En un cuestionario realizado después de abandonar el programa, varios participantes confesaron con qué compañeros no volverían a convivir nunca y con quién sí repetirían la experiencia. El reality, caracterizado por el aislamiento y la presión constante de las cámaras, provocó choques de personalidad que derivaron en rencores duraderos.

Algunos concursantes señalaron directamente a compañeros con los que tuvieron conflictos. Raquel Salazar, por ejemplo, afirmó que preferiría soportar los momentos difíciles de Cristina antes que convivir con Belén, a quien acusó de tener una actitud malintencionada. Por su parte, Cristina destacó que alguien puede ser buen artista pero complicado en el trato personal, mostrando su rechazo a convivir de nuevo con ciertos participantes. Carmen Borrego también criticó actitudes que consideró machistas en algunos compañeros.

No todos guardan malos recuerdos: algunos exconcursantes consideran que los enfrentamientos forman parte natural del programa y que convivir solo con amigos restaría autenticidad a la experiencia. ¡Dale al play para conocer todos los nombres que han dado!