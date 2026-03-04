Logo de telecincotelecinco
Primeras palabras de Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO': "He ido a por todos"

Primeras palabras de Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO' y lo que hará con el maletín
Primera entrevista de Carlos Lozano tras ganar el concurso. Telecinco
Después de semanas de convivencia, estrategias y momentos que marcaron la edición, Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González se enfrentaron este martes a la gran final de 'GH DÚO'. Una edición en la que ninguno de los tres pasó desapercibido y en la que las quinielas cambiaron hasta el último momento.

Así se vivió la final de 'GH DÚO' desde dentro
Así se vivió la final de 'GH DÚO' desde dentro
Desde el inicio del concurso, los finalistas protagonizaron algunos de los enfrentamientos y alianzas más comentados. Hubo tensiones, acercamientos inesperados y giros que mantuvieron a la audiencia pendiente de cada movimiento dentro de la casa de Tres Cantos.

Carlos Lozano defendió un perfil directo y sin filtros; Anita Williams fue de menos a más hasta consolidarse como una de las finalistas; y Gloria González mantuvo una posición firme que la llevó a protagonizar algunos de los momentos más intensos de la edición contra Carlos Lozano y Cristina Piaget. Tres caminos distintos que desembocaron en: alzarse con el maletín.

Las primeras palabras de Carlos Lozano tras ganar el maletín

La tensión se disparó durante la gala. Primero, y como es habitual, Jorge Javier desveló el nombre del tercer clasificado y, después, el esperado duelo dejó a los dos concursantes más votados frente a frente, con el maletín en el centro del plató y el público en pie. Finalmente, la audiencia decidió con sus votos que el presentador fuese el ganador de esta cuarta edición. Entre aplausos y lágrimas, Carlos Lozano recogió el maletín visiblemente emocionado y puso el broche final a semanas de convivencia y exposición constante.

Nada más proclamarse el claro vencedor con más del 50% de los votos, habló en exclusiva con nosotros y respondió a las primeras preguntas tras la victoria. ¿Qué hará con el premio? ¿Cómo describe su paso por 'GH DÚO'?

Puedes ver la entrevista completa y sus primeras palabras tras la victoria en el vídeo que encabeza esta noticia. Así se cerró una edición intensa que volvió a demostrar que, hasta el último segundo, todo podía pasar. ¡Dale al play!

La lista negra de 'GH DÚO': los concursantes confiesan con quién no volverían a convivir en la vida

La convivencia en la casa de 'GH DÚO' ha dejado tensiones y conflictos que algunos exconcursantes no han olvidado tras su expulsión. En un cuestionario realizado después de abandonar el programa, varios participantes confesaron con qué compañeros no volverían a convivir nunca y con quién sí repetirían la experiencia. El reality, caracterizado por el aislamiento y la presión constante de las cámaras, provocó choques de personalidad que derivaron en rencores duraderos.

La lista negra de 'GH DÚO': Los concursantes confiesan con quién no volverían a convivir en la vida
La lista negra de 'GH DÚO': Los concursantes confiesan con quién no volverían a convivir en la vida

Algunos concursantes señalaron directamente a compañeros con los que tuvieron conflictos. Raquel Salazar, por ejemplo, afirmó que preferiría soportar los momentos difíciles de Cristina antes que convivir con Belén, a quien acusó de tener una actitud malintencionada. Por su parte, Cristina destacó que alguien puede ser buen artista pero complicado en el trato personal, mostrando su rechazo a convivir de nuevo con ciertos participantes. Carmen Borrego también criticó actitudes que consideró machistas en algunos compañeros.

No todos guardan malos recuerdos: algunos exconcursantes consideran que los enfrentamientos forman parte natural del programa y que convivir solo con amigos restaría autenticidad a la experiencia. ¡Dale al play para conocer todos los nombres que han dado!

