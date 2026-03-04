El cuarto expulsado de 'GH DÚO' ha hecho un repaso por su experiencia haciendo hincapié en sus errores

Los concursantes de 'GH DÚO' cuentan qué temible regalo envenenado enviarían a la casa sin dudarlo

Compartir







Juanpi Vega se convertía el pasado domingo en el cuarto finalista de 'GH DÚO'. Tras abandonar la casa de Tres Cantos, el concursante regresaba al plató durante la gran final, donde fue recibido por el presentador Jorge Javier Vázquez para repasar cómo ha vivido su paso por el reality.

Juanpi hace balance en exclusiva y aclara cómo está su situación con Mara

Tras su salida del reality, Juanpi también ha querido hacer balance en exclusiva para esta web sobre lo que ha supuesto para él la experiencia dentro de 'GH DÚO': “Ha sido increíble y estoy orgulloso y contento porque me he dado a conocer como soy de verdad, no la imagen que había antes de mí”, asegura.

El exconcursante también reconoce que todavía tiene asuntos pendientes con Mara, aunque ambos ya han podido hablar tras su salida del programa y nos ha contado - como puedes ver dando play al vídeo que encabeza esta noticia - cómo está la situación. En cuanto a los vínculos que ha creado dentro de la casa, Juanpi tiene claro quién ha sido su gran apoyo durante el concurso. “Mi amigo, el que me llevo en el corazón, es Manuel”, afirma.

Eso sí, prefiere no hablar de enemigos dentro del reality, aunque sí reconoce con quién ha tenido más choques durante la convivencia. “Enemigo, enemigo no considero que tenga, pero con la persona con la que más he chocado es Cristina”.

He aprendido a pedir perdón y a olvidar los rencores

Más allá de los conflictos, Juanpi asegura que su paso por el programa le ha servido para crecer también a nivel personal. “He aprendido un montón de cosas: a pedir perdón, a olvidar los rencores, porque no valen para nada, a convivir y a escuchar a las personas”, reflexiona.

El exconcursante también hace autocrítica sobre cómo llegó al reality. “No me arrepiento de nada de lo que he hecho, yo siempre he sido feliz. A lo mejor sí que me arrepiento de haber entrado con la cabeza más fuera que dentro, pero no podía hacer nada y ha sido así”.

¿Quién falta en la final de 'GH DÚO'?

Llegados a este punto del concurso tenemos muy claro los lazos y vínculos que se han formado dentro de la casa más famosa de la televisión y quién era el favorito de cada uno para ganar. Pero les hemos pedido a los exconcursantes de esta cuarta edición que sean honestos y respondan con sinceridad qué otro concursante debería haber llegado a la final: "Ha sido protagonista durante todo el concurso" o "hubiera sido muy guay" han sido algunas de las razones que nos han dado Antonio Canales, Cristina Piaget, Juanpi, Mario Jefferson o John Guts.

¡Dale al play para conocer todas sus respuestas!