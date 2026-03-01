La séptima expulsada de 'GH DÚO' está viviendo un gran cambio profesional y personal encaminado a seguir con fu faceta televisiva

La participación de Cristina Piaget en ‘GH DÚO’ ha supuesto un antes y un después tanto en su vida personal como profesional. La actriz y exmodelo madrileña, que debutaba en el formato tras una larga carrera en la moda y la interpretación, se convirtió en una de las concursantes más comentadas de la edición por su carácter y su implicación en los conflictos de la casa.

Conocida por su trayectoria como top model internacional desde los años ochenta y por su posterior dedicación a la interpretación, Piaget decidió dar el salto al reality como una nueva experiencia profesional. Su paso por el concurso estuvo marcado por enfrentamientos, momentos de tensión y una relación muy comentada con Carlos Lozano, con quien formaba pareja televisiva. A pesar de no llegar a la final, su participación la convirtió en una de las grandes protagonistas de la edición.

El futuro profesional de Cristina Piaget en televisión

Tras su salida del programa, la intérprete aseguró – como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - que la experiencia ha tenido un impacto profundo en su vida. “En lo personal me ha dado el impulso para creer en mí misma con todo el paquete que soy: defectos, virtudes y genialidad”, afirmó. La actriz reconoce que el reality le ha servido para aceptarse y reforzar su confianza, algo que considera uno de los mayores aprendizajes de su paso por la casa.

En el terreno profesional, la concursante nos confirmó que el programa le ha abierto nuevas oportunidades. “Se me están abriendo muchísimo las puertas”, dijo señalando que actualmente tiene “muchos proyectos sobre la mesa” que está valorando junto a su representante. Aun así, tiene claras sus prioridades: “Para mí la prioridad es lo actoral y también el ‘entertainment’. Creo que me vais a seguir viendo en tele”, nos adelantó.

Entre sus planes de futuro destaca el desarrollo de nuevos proyectos artísticos, como un musical cómico de Pippi Calzaslargas, que asegura tener pendiente. Además, no descartó seguir vinculada a la televisión, especialmente en formatos relacionados con la interpretación y el espectáculo. En este sentido, reconoce que le gustaría participar en programas centrados en el baile o la música, donde pudiera explotar su faceta más artística como ‘Bailando con las estrellas’: "Me gustaría. Sí, estoy como loca por entrar", por lo que esta podría ser una pista de donde podremos verla próximamente.

La actriz Cristina Piaget ha hablado sobre la posibilidad de tener una cita romántica con Carlos Lozano tras su paso por 'GH DÚO', donde ambos compartieron convivencia y protagonizaron una relación marcada por la atracción y los conflictos. Durante el reality, su vínculo fue uno de los ejes principales de la edición, pasando de la complicidad inicial a discusiones frecuentes que mantuvieron la atención de la audiencia.

En una entrevista posterior al programa, Piaget se mostró abierta a la posibilidad de conocer a Lozano fuera de las cámaras si él da el primer paso. La actriz aseguró que aceptaría una propuesta de cita, dejando claro que no cierra la puerta a que su relación evolucione en la vida real.