Lara Guerra 04 MAR 2026 - 03:52h.

Una de las ediciones más explosivas de 'GH DÚO' ha llegado a su final. Anita Williams, Gloria González o Carlos Lozano se debaten ante el ansiado maletín. Como no podía ser menos, todos los que fueran concursantes del reality se encuentran en el plató para comentar cada uno de los momentazos de la edición, y para apoyar a us finalista favorito.

Una de las tramas de esta cuarta edición del DÚO ha girado en torno a Raquel Salazar y Belén Rodríguez; sus constantes rifi rafes no se solventan y cualquier momento es bueno para crear una nueva discusión. Raquel Salazar confesaba que ha intentado en varias veces tener algún acercamiento ocn Belén, sin embargo, la constante negativa de ella le ha agotado por completo: "Voy a echar de menos de GH todo menos a Belén", detalla con una sonrisa.

Belén Rodríguez: "Se tiene que mirar la obsesión que tiene conmigo"

Ante esto, Belén asegura que "la obsesión que tiene esta señora conmigo es para que se la mire, te lo juro; que vaya algún sitio", a lo que Salazar confiesa que "he intentado hacer tres acercamientos y la señora se iba". De nuevo Rodríguez le responde que "no la quiero volver a ver en mi vida".

Tras esto, la 'brilli-brilli' soltaba un bombazo: "Y el programa que me han ofrecido junto a ti no lo quiero hacer. No lo voy a hacer, no lo pienso hacer ¡Qué no lo hago! Dijiste de enterrar el hacha de guerra y no lo hago". Por último, Belén asegura que todo lo que dice la Salazar es mentira: "Todo lo que haces para hacer un programa. Yo en mis contratos, y lo sabe todo el mundo, está que no esté esta señora. Es mentira y Carmen lo sabe".

