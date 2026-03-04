Lara Guerra 04 MAR 2026 - 03:15h.

Carlos Lozano se reencuentra con su hija tras varios meses sin verse

Carlos Lozano se convierte en el ganador de 'GH DÚO': "Ha costado, pero lo hemos conseguido"

'GH DÚO' ha puesto el broche final por todo lo alto. Anita Williams, Gloria González o Carlos Lozano se enfrentaban al último 'ring' para conseguir el ansiado maletín. SIn embargo, en una noche donde conocer el ganador o ganadora es la misión protagonista; el programa ha preparado numerosas sorpresas para cada uno de los finalistas con el fin de culminar una de las noches más especiales de sus vidas.

Carlos Lozano no sólo ha tenido la sorpresa de la villa en la que reside y una preciada llamada de su madre, con la que no ha podido evitar contener las lágrimas, sino que su hija Luna se ha desplazado hasta España para poder sorprenderle en la final del reality. Su hija estudia fuera del país, por lo que, Lozano en ningún momento ha podido intuir nada de esta gran sorpresa; de hecho, la propia Belén Rodríguez confiesa que le había planteado en numerosas ocasiones la negativa a que Luna pudiese venir.

Carlos Lozano a su hija: "He sufrido mucho, ha sido muy duro"

Después de la salida como tercera finalista de Gloria González, Carlos y Anita se tenían que desplazar en coches hasta el plató de Telecinco donde conocerían la decisión final de la audiencia. En este momento, Luna esperaba por sorpresa a su padre: "Mi amor, mi vida"; a lo que su hija en todo momento le pedía que sonriese más porque es su día. Se me ha quedado delgadito", a lo que él confesaba el motivo: "Hija, he sufrido mucho. Y como te he echado de menos. Lo he sentido todo mucho, ha sido muy duro. He llorado mucho y me ha costado".

Por otro lado, padre e hija conectan con Jorge Javier cuando él recuerda a Luna lo mucho que ha ligado durante el reality; haciendo referencia a Cristina y Belén. La hija de Lozano confiesa que "yo me lo esperaba. Él es muy guapo, es un galán y llevaba 4 años fuera, pero ha vuelto a por todas. Pero, vive muy bien con sus ovejas y sus gallinas". Por último, Carlos confiesa lo que más admira de su hija: "Se tira horas y horas estudiando, le apasiona su carrera y siempre sabe lo que quiere".