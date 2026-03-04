Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 02:42h.

Anita ve las imágenes en las que Miguel Frigenti habla de la relación de Cristina Porta y Montoya

La reacción de Montoya y Cristina Porta al ser preguntados por su relación tras ser pillados juntos

Después de que saliera a la luz la posible relación que mantienen Montoya y Cristina Porta y que Miguel Frigenti dijera unas reveladoras palabras sobre esto en el plató de 'GH DÚO' con las que confesaba que "él está muy enamorado", Anita Williams llegaba al plató, antes de conocerse el nombre del ganador, donde se iba a enterar de esta información.

“Tengo que contarte algo que necesitas saber sobre Montoya, es algo que se contó en este plató de ‘GH DÚO. Creemos que tienes que estar al tanto”, le advertía Jorge Javier Vázquez y Anita no se esperaba tener una información de su expareja en este momento, pero escuchaba muy atenta.

Anita Williams: "No conozco a Cristina Porta, no sé quién es"

Anita podía ver las imágenes en las que Miguel Frigenti hablaba en la plató sobre la relación de su expareja y Cristina Porta y ella reaccionaba a esto explicando ante todo el plató si realmente le duele o no. La que además confirmaba que no conoce a Cristina Porta. ¡Solo tienes que darle al 'play' al vídeo para enterarte de todo lo que ha dicho la finalista de 'GH DÚO'.

Así hablaba Anita de Montoya en su 'curva del amor'

Que Miguel Fringeti hablase de la relación de Cristina y Montoya surgía a raíz de la 'curva del amor' que hacía Anita durante la semifinal de 'GH DÚO', en el que se rompía cuando llegaba el momento de hablar de Montoya, del que aseguraba que fue "el que le enseñó lo que es el amor". Lo que hacía pensar a Manuel cómo se iba a tomar Anita que él esté rehaciendo su vida.

