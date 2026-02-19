Lidia González 19 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cómo se lleva Gilbert con su familia

Helena Arauz muestra su cambio físico y desvela sus retoques estéticos: su antes y después

Helena Arauz ha vivido un momento muy especial junto a las personas fundamentales de su vida y no ha dudado en grabarlo todo para su canal de mtmad, ‘Con garra’. Después de hablar sobre su pasado como modelo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace un viaje en familia junto a Gilbert y comunica una importante noticia. Tras todos estos meses, la creadora de contenido ha podido reconectar con sus padres y su perra y comparte este importante momento junto al mallorquí. ¡Dale al play y descubre todo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La influencer siempre ha confesado lo importante que es su familia para ella, especialmente en el complicado momento que está viviendo. Además, ha querido hacer una pequeña escapada junto a ellos y Gilbert, su pilar fundamental a pesar de la polémica que se ha generado alrededor. “Le debo un montón”, confiesa la creadora de contenido.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha desvelado una nueva faceta sobre ella al confesar que lleva esquiando desde que es muy pequeña y ha querido compartir su gran afición por la nieve con Gilbert. “Llevo sin verla cinco años, en Mallorca no nieva”, asegura el influencer, muy ilusionado por vivir este momento.

Helena Arauz no puede estar más feliz después de haber podido hacer este viaje tan especial, ya que últimamente no tiene mucho tiempo que poder dedicarle a sus padres y su perra; después de esta salida, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cómo se lleva su familia con Gilbert. Además, no ha podido resistirse más a contarle algo muy importante a todos sus seguidores. La creadora de contenido anuncia una importante noticia y desvela todos los detalles al respecto. “Me hace mucha ilusión”, asegura la creadora de contenido.

Helena Arauz ha preparado un viaje muy especial con su familia y Gilbert, uniendo así a las personas más importantes sobre su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha mostrado todos los detalles de esta escapada y se sincera sobre cómo se encuentra. La influencer y el creador de contenido comparten un momento muy cómplice en el que refuerzan su relación. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!