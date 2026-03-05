La actriz ha explicado en qué hubiera invertido los 50.000 euros del premio haciendo una mención especial a la educación de su hijo

La participación de Cristina Piaget en ‘GH DÚO’ ha sido una de las más comentadas de la edición. Aunque no consiguió llegar a la final —fue expulsada a pocas semanas del desenlace—, su paso por la casa estuvo marcado por la intensidad emocional, los enfrentamientos y su relación con el presentador Carlos Lozano, con quien formaba dúo en el concurso.

Desde su entrada, Piaget destacó por su fuerte personalidad, lo que la convirtió en uno de los personajes clave de la edición. Sus discusiones y momentos de complicidad con otros concursantes generaron numerosas reacciones entre la audiencia y dentro de la casa, hasta el punto de que algunos la consideraron el “personaje revelación” de la temporada. Su expulsión, tras un duelo muy ajustado, fue recibida con polémica y dejó a muchos seguidores con la sensación de que se había quedado a las puertas de la final.

Aun así, la actriz volvió a ser protagonista durante la gala final celebrada el 3 de marzo, en la que se proclamó como ganador a Carlos Lozano. Uno de los momentos más comentados de la noche fue su reacción durante la celebración del vencedor, un gesto que no pasó desapercibido y que evidenció la tensión acumulada tras su paso por el concurso y su relación con el presentador.

El sueño de Cristina Piaget si hubiese ganado el maletín

Durante la gala, la actriz también concedió una entrevista en la que mostró una faceta más personal y desconocida. La exconcursante explicó que, de haber ganado el premio, lo habría dedicado principalmente a su hijo y a su educación. Según relató, su idea era invertir el dinero en formación y experiencias para él, incluso planteándose vivir un tiempo en el extranjero para que pudiera estudiar en el lugar que eligiera: "Ya hemos pasado alguna temporada en Bali y había un colegio muy chulo, pero era para élite".

Además, confesó otro de sus grandes sueños: volver a tener caballos. Cristina recordó que creció rodeada de estos animales en una finca familiar y que siempre han sido una parte importante de su vida. En la entrevista explicó que le gustaría retomar el contacto con los equinos, no solo como afición, sino también con un objetivo terapéutico. La exconcursante aseguró que cree en el poder emocional de los animales y mencionó su interés por desarrollar terapias asistidas con equinos en el futuro: “Soy la embajadora de la Fundación de Asno Balear Ibiza y me planteé el hacer asno terapia porque es que los equinos tienen una energía brutal”.

