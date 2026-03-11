Patricia Fernández 11 MAR 2026 - 03:15h.

Gabriela Guillén opina sobre el reparto de la comida y esto molesta también a Alba Paul

El gran dilema al que se han enfrentado los concursantes de 'Supervivientes' tras la última prueba de recompensa: "Nunca se había visto"

El reparto de comida es algo que siempre genera tensiones en la convivencia de los supervivientes. Lo que ha generado algún que otro desacuerdo entre Gabriela Guillén con Alba Paul e Ingrid Betancor, ante sus diferentes visiones de cómo hacer esta importante tarea.

Cuando Gabriela Guillen se encargaba del reparto de comida, algo en lo que Ingrid Betancor quería ayudarle y le daba algunas directrices, esto generaba controversia durante la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’: las críticas de su compañera en lo que esta percibía como “órdenes” las descubría Ingrid en 'la sentencia de Hydra', donde todos los concursantes se enfrentaban a imágenes y afrontaban enfrentamientos de la convivencia, y esta se quedaba de piedra: "No me lo esperaba".

Gabriela comentaba con Marisa Jara de Ingrid que "le gusta mucho dirigir", lo que provocaba mucha sorpresa en ella y así se lo dejaba saber a su compañera: "Tú me ganas mandando, son más veces la que tú dices: 'Esto no'. Con el tema de la comida no he dicho nada". Algo en lo que Guillén se explicaba: "Me sentí agobiada porque no me gusta que me manden".

Alba Paul se molesta con Gabriela Guillén

Pero no era la única que sentía lo que relataba Ingrid. Alba Paul, que ha terminado siendo la encargada del reparto de comida, se mostraba molesta con los comentarios de Gabriela mientras ella realizaba esta tarea: "Venid y hacerlo vosotros. No entendido mucho esto, no sé si se quiere acabar con mi paciencia, el tono me ha parecido raro".

Y así se lo hacía saber Alba Paul tras escuchar las imágenes: "Hay momentos en los que la gente no está conforme, cuando empiezas a escuchar quejas desde lejos... me molesta, no quiero que nadie piense que voy a coger más, sino no lo hago".

Gabriela quería dejar claro que ella cree que Alba Paul hace un buen reparto de la comida: "Puede ser que se me haya entendido como enfadada porque a veces tengo un tono como fuerte".

