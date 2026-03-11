Lara Guerra 11 MAR 2026 - 01:35h.

Paola Olmedo reflexiona sobre sus anteriores relaciones: "Quiero lo mejor para él"

Paola Olmedo llegaba hasta 'Supervivientes' con unas ganas tremendas de dar el máximo de si misma y dejando claro desde el helicóptero que venía sin tener ninguna relación sentimental. Desde Playa Victoria ha podido hablar con Gerard, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sobre anteriores relaciones; un momento en el que la concursante se ha abierto en canal.

En primer lugar, Gerard le preguntaba por los hijos que tiene, ella le responde que tiene tres; algo que causa en él una gran intriga. Olmedo le explica que "he tenido tres parejas. El primero es solo mío me quedé embarazada muy joven y me vine para aquí. El segundo hijo fue con Adrián y la verdad que bien, siempre he tenido una buena relación".

Al escuchar esto, el que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' no duda en preguntar por el motivo que le llevó a finalizar esa relación; a lo que ella le responde que "yo quiero lo mejor para él ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una persona muy cuadriculada y con 20 años hacía cosas que ya con 30 pues sabes que tienes que para", asegura.

Paola Olmedo desvela qué ocurrió en su matrimonio con José María Almoguera

Por último, Gerard le pregunta por su último matrimonio, el de José María Almoguera. Ante esto, Paola explica que "con él también tuve un hijo. Es más bonito, más bueno, más dulce es ese niño". Tras esto, el de Tomelloso le pregunta si se ha quedado durante su experiencia en 'Supervivientes' con él; a lo que ella le responde que sí.

"Soy de las que piensa que los hijos tienen que tener a su padre y madre. El niño no lo va a sufrir nunca, ni tema familia, ni de un lado ni del otro", confiesa. Asimismo, Gerard le reitera la pregunta sobre el motivo por el que se puso fin al matrimonio: "Ha habido muchos problemas, pero más internos que externos". Después, Gerard no duda en conocer si hay un posible retorno para esta decisión; a lo que ella sin pensarlo dos veces le asegura que "no. Soy de las que piensa que lo que no ha funcionado ya, no va a funcionar más", a lo que él le responde: "La gente puede cambiar". Sin embargo, ella tiene claro que esto no sucede.