Patricia Fernández 11 MAR 2026 - 20:00h.

La que participase en 'La isla de las tentaciones 9' da todos los detalles sobre lo ocurrido con Gilbert en 'Tentaciones Privé'

Desde que salieran de 'La isla de las tentaciones 9', Gilbert y Helena Arauz se han apoyado el uno en el otro y los rumores de una relación amorosa entre ellos sonaban cada vez más fuerte. En 'Tentaciones Privé' él no negaba que hubiera algo entre ellos, pero ella aseguraba que solo eran amigos. No quedaba claro lo que estaba ocurriendo entre ellos, pero ahora la verdad ha salido a la luz y nuestro programa ha hablado con la protagonista.

Amor Romeira destapaba en 'En todas las salsas' que tras hablar con Helena esta la había confirmado haber "roto su relación con Gilbert", la que había intentado negar hasta ese momento, algo de lo que daba más detalles la colaboradora después de tener una conversación con ella al coincidir con ambos en una discoteca: "Me dijo: 'Te tengo que contar la verdad, he tenido una noche de pasión con Gilbert, fue porque yo estaba muy mal y a mí me sabe mal porque sé que él quiere dar más pasos adelante, pero yo solo le quiero como amigo. Hoy en día hay una ruptura, no se siguen en redes porque hay un bloqueo por parte de Gilbert a Helena".

Después de confirmarse que si ha habido algo más entre ellos, lo que tantas veces se había negado, Helena ha decidido dar un paso al frente y hablar con 'Tentaciones Privé' sobre esta ruptura y el motivo por el que no ha querido reconocer nada de esto hasta ahora.

"Sé que muchos no me vais a entender, tengo que decir que el resumen es que Gilbert me apoyó un montón, fue el único que me contó los cuernos que tenía", comenzaba explicando ella y cómo llevó esto a lo sucedido con él: "Pudimos equivocarnos y confundir la amistad en otra cosa. Yo no me sentía preparada para contarlo y por eso he mentido, no me siento nada orgullosa, pero se han encargado otras personas de contarlo antes y me siento traicionada".