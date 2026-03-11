Patricia Fernández 11 MAR 2026 - 20:00h.

Un testigo cuenta en 'Tentaciones Privé' que vio juntos a Darío y Érika y relata la conversación entre ellos que pudo escuchar

En el pasado programa de 'Tentaciones Privé', Érika Portillo y Darío Linero coincidían en nuestro plató, antes de que él emprendiera su aventura en 'Supervivientes 2026', y nuestro compañero, Asier Montaño, tenía una información sobre ellos: "Salieron de este programa juntos y un testigo nos ha contado qué ocurrió".

Podíamos escuchas las palabras de este testigo en 'Tentaciones Privé' y, según él por la conversación que habría escuchado de Érika con Darío, su relación con Rodri Sánchez no estaría pasando por su mejor momento:

"Los vi que venían diciendo que se iban de viaje, ella le decía a él que le gustaba su forma de ser. Ella se puso a hablar de su novio futbolista, decía que los primeros días estuvo muy bien con él, pero que estaba todo el día entrenando, mañanas y tardes, que cuando llegaba a casa no le apetecía nada con ella, que el novio le dijo que terminaba ahora la liga, que tenía 50 días de vacaciones, pero que le gustaría estar con sus amigos antes que con ella. Ella le dijo a Darío que si él se iba con sus amigos que le dejaba".

Manuel González, al escuchar las palabras de este testigo, explicaba que él tiene una relación de amistad con Rodri Sánchez, reaccionaba a la situación: "Me sorprende un poco que ella publique en redes su amor y después que tontee con otro".

"Lo que nos contó esta persona es que Érika está aburrida con este chico y ya que ni mantienen relaciones ni momentos íntimos. Y que había tonteo entre Érika y Darío", apuntaba Marta Peñate.

Érika habla con 'Tentaciones Privé' ante esta información

Y nuestro compañero Asier Montaño trasladaba las palabras que Érika le ha dicho a nuestro programa sobre esta información: "Ella nos confirma que están bien, ella dice que no ha podido ir a Emiratos por el conflicto en Oriente Medio". Asegurando que ese día estuvo con Darío "haciéndose los pies" y que "estuvieron hablando con Rodri por videollamada".