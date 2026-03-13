Supervivientes Madrid, 13 MAR 2026 - 18:14h.

No te pierdas el adelanto de todo lo que sucederá en la gala del domingo, 15 de marzo, 'Supervivientes. Conexión Honduras'

¡Sorpresa total! Álex Ghita descubre que no es el primer expulsado de 'Supervivientes 2026' y conoce su nuevo destino: "¿Esto es una broma?"

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Tras convertirse en el primer expulsado y ser trasladado a Playa Destino para disfrutar de una segunda oportunidad junto a Borja y Darío, Álex Ghita ha manifestado su intención de poner punto final a su aventura y ha activado el protocolo de abandono. Su decisión sobre su continuidad o no en el reality*centrará gran parte de la atención este domingo 15 de marzo en la segunda gala de ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que Sandra Barneda y María Lamela conducirán a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Además, los supervivientes de Playa Victoria y Playa Derrota participarán nuevamente en ‘La Batalla de Titanes’, con dos espectaculares juegos clasificatorios. En el primero, titulado ‘Los Pilares de la Atlántida’, tendrán que demostrar su equilibrio, habilidad y su capacidad para trabajar en equipo. El grupo ganador disputará el segundo juego, ‘El ascenso del Titán’, cuyo ganador final obtendrá por primera vez en la edición una suculenta recompensa que tendrá que someter a ‘Los Dilemas de los Dioses’: deberá decidir qué hacer con la comida conseguida según las propuestas que le irá planteando Poseidón respecto a su posible reparto. Por otro lado, en Playa Destino también se enfrentarán a ‘La Caída de Ícaro’, el juego que disputaron anoche los equipos Victoria y Derrota, y en el que pondrán a prueba su fuerza y resistencia con una recompensa como premio.

Por último, los supervivientes se reunirán nuevamente en ‘El Consejo de los Dioses’, gran asamblea en la que abordarán las situaciones más destacadas de la convivencia, con especial atención a las consecuencias de las segundas nominaciones, especialmente para Claudia, que acabó estallando contra sus compañeros.