Marisa Jara desvela cuál ha sido su cita favorita con Leonardo DiCaprio en 'Supervivientes'

'Supervivientes' llega con una nueva gala, en la que además de ver cómo los concursantes se enfrentan a las distintas pruebas, el reality muestra las imágenes de cómo sobrellevan la convivencia. Con la multitud de tiempo libre que tienen, los concursantes hablan y comparten confesiones; como Marisa Jara quién ha desvelado a las chicas todos los detalles de sus encuentros románticos con Leonardo DiCaprio.

Junto las chicas de Playa Derrota, Ingrid Betancor sacaba el tema de los encuentros de Marisa Jara con el actor, Leonardo DiCaprio. La modelo no duda en meterse de lleno en detalles y recuerda cuál ha sido su cita favorita: "Fue una cena". En este momento, Maica Benedicto le pregunta si el actor está bien dotado; haciendo referencia a sus partes íntimas; sin embargo, ella hacia un rápido silencio sin querer "hablar sobre esas cosas. Tampoco es tan importante".

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' se mostraba tan expectante por conocer todos los datos de sus citas, que ha querido conocer si es una persona limpia; algo que ella considera imprescindible, a lo que Jara le responde: "Es primo hermano tuyo. No quizás tanto con la limpieza, pero sí con el orden".

Marisa Jara: "Se acercó directo a mi en una fiesta"

Por otro lado, le preguntaban si lo suyo fue amor a primera vista, a lo que la concursante asegura que más que eso fue "capricho y pasión a primera vista". Sobre dónde se conocieron, Jara le cuenta a las chicas que se conocieron en una fiesta en la que ella se encontraba con el resto de modelos y que fue él quién se "acercó directo" a ella. Además, asegura que "empezamos a hablar, quedamos al día siguiente y así sucesivamente. Me vino a recoger a mi apartamento en el que vivía con 12 o 14 modelos, y era muy cachondo".

Por último, Marisa entre risas recuerda que sus vecinas soltaban un '¡Cómo se parece ese muchacho a Leonardo DiCaprio!' y añade: "Si supieran que era él fliparían".