Supervivientes 14 MAR 2026 - 19:36h.

Álex Ghita, desesperado, activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2026'

Álex Ghita y su historial sentimental: de Andrea Ferrari y su flirteo con Carla Barber a Adara Molinero

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Tras ser eliminado por la audiencia de 'Supervivientes 2026', Álex Ghita no se tomó nada bien el nuevo destino al que fue enviado por parte de la organización del programa. Al participante se le daba una nueva oportunidad en el reality, pero, lejos de celebrarlo, solo mostró desilusión y disconformidad: "No me quiero quedar aquí, lo digo de corazón. Os dije que si no estaba expulsado abandonaría el concurso. No me voy a bajar en esta isla ¡Que me llevéis al hotel! ¿Qué es esta broma?", fueron parte de sus palabras al llegar a Playa Destino.

"No, por favor. Espero que sea una broma porque no quiero vivir más en una isla. No tengo ni ropa ¿Es para esta noche? Yo ya he terminado la experiencia. Me imagino que esto es para darles ánimos a los chavales (se refiere a Darío y Borja, habitantes de Playa Destino). Yo ya me voy al hotel, me habrán mandado transmitiros lo que es esta experiencia, pero aprovechadla al máximo", añadía, visiblemente desilusionado con la idea de continuar su aventura. Y es que, al inicio de la gala del jueves, Álex Ghita ya dio muestras de hartazgo y hablaba de abandonar la aventura.

Las imágenes de Álex Ghita activando el protocolo de abandono en 'SV 2026'

El programa 'Fiesta' de este sábado ha emitido, en primicia, las imágenes exclusivas del reality en el que podemos ver cómo se comportó Álex Ghita en el momento en el que quiso activar el protocolo de abandono, una vez terminada la gala en directo: "He llegado a mi límite, la cabeza me ha petado. De verdad que estoy perdiendo la paciencia", son algunas de las palabras del concursante en medio de la desesperación, cuando ya ha caído la noche en los Cayos Cochinos.

"No puedo más. Estoy completamente aterrorizado ahora mismo. Podéis decir 'Álex, esto era una broma, este es el cayuco, te puedes ir' ¿Pero esto qué es? ¡Que no puedo! ¡Que no puedo seguir!", añade Álex Ghita, preso de la desesperación, antes de subirse en una barca para abandonar Playa Destino. El domingo, a las 22:00 horas, todos los detalles y la decisión definitiva de Álex Ghita, en 'Supervivientes: Conexión Honduras', con Sandra Barneda.

Álex Ghita, sin apoyos entre sus compañeros por robar comida

El hecho de que las cámaras pillasen a Álex Ghita robando comida de sus compañeros, no ha sentado nada bien en Honduras y todos han cargado contra él cuando han sido conscientes del mal compañerismo por su parte. Han sido varios los enfrentamientos que el entrenador ha protagonizado con Gerard Arias, Alberto Ávila y compañía por este tema.