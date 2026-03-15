Supervivientes 15 MAR 2026 - 09:19h.

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Llevan ya una semana en el reality y los supervivientes se están adaptando a la isla y a su día a día. El periodo de adaptación a las nuevas condiciones con las que tienen que lidiar diariamente no es igual para todos, pero paree que la mayoría se está aclimatando a los Cayos Cochinos. Les preguntamos qué creen que aportan al grupo y cuáles son sus puntos fuertes y algunas de sus respuestas nos han impresionado.

Teresa Seco considera que ella ayuda en todo lo que puede, que sabe escuchar a sus compañeros y que puede aportar entretenimiento al grupo mientras que Gerard Arias se ve más fuerte en el grupo, aportando fuego y pesca, toma de decisiones, empatía y ser un buen apoyo para sus compañeros. Por su parte, Paola Olmedo cree que su labor como cocinera es su pounto fuerte, pues da de comer al grupo.

En este grupo llama la atención lo que han comentado Álex Ghita y Alberto Arias, pues no solo hablan de sus fortalezas en el reality de supervivencia, sino también de sus puntos débiles. El entrenador confiesa que, a pesar de aportar firmeza en las decisiones, no es perfecto y que prefiere mostrarse tal y como es, exponerse tal cual, mientras que el deportista paralímpico reconoce que el fuego y la pesca no son su fuerte, pero que aporta, por otro lado, humor y felicidad.

Mientras tanto, Ivonne Reyes pone en valor sus buenas vibras, su energía y su calma a la hora de mediar entre los conflictos que se producen en la playa entre sus compañeros. Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo cree que su pasión y sus nociones sobre supervivencia y sus trucos son sus máximos aliados para destacar mientras que Toni Elías se muestra menos eufórico al confesar que no considera que tenga puntos fuertes.

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Alejandra De la Croix es fiel a su carisma natural y cree que este podría ser su punto fuerte dentro del grupo, aunque también destaca de sí misma su comicidad, el orden, el buen rollo, las risas y el saber hacer de todo. Para rematar, Almudena Porras, aún se encuentra en periodo de adaptación con su nuevo grupo, pero confiesa tener muchas ganas para aprender.