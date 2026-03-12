Patricia Fernández 12 MAR 2026 - 23:45h.

Así han sido las primeras horas de Almudena Porras con el resto de concursantes de 'Supervivientes 2026'

Almudena, completamente rota, toma una durísima decisión que afecta al futuro de Darío y Borja en 'Supervivientes 2026': “Sé que puedo brillar sola”

Almudena Porras, tras decidir que prefería unirse a los grupos de 'Supervivientes 2026' y no seguir en 'Playa destino' con Darío y Borja, creyendo que esto hacía que ambos volvieran a España, llegaba completamente rota a 'Playa Derrota', a los que contaba entre lágrimas lo duro que había sido para ella tomar esta decisión.

En medio de todo esto, un pergamino le explicaba a Almudena cuál iba a ser su destino desde ese momento en 'Supervivientes', iba a pasar un día en cada uno de los grupos y, finalmente, ocuparía el lugar del primer expulsado. Todo mientras ella no sabe que Borja y Darío siguen en 'Playa Destino' y se medirán semana a semana a los concursantes que vayan siendo enviados a este lugar por la audiencia y de ahí saldrá el expulsado definitivo.

En estas primeras horas en 'Playa Derrota', Almudena encontraba un momento con Ingrid Betancor, con la desahogaba sobre todo lo que pasaba por su cabeza en este momento: "Borja vino a mi vida y es lo mejor de mi vida, también creo que tengo mucha suerte porque he estado con él y ahora me lo quitan. Si hubiera venido sola desde el primer momento me mentalizo, he tenido que echarle yo y es mi culpa que ahora él no esté aquí". Y le confesaba de lo que se ha dado cuenta acerca de sus sentimientos por Borja en sus días juntos en Honduras y aseguraba que también le daba pena que Darío se haya tenido que ir.

Almudena se sincera con Jorge Javier Vázquez

Después de esto, Almudena hablaba durante la gala con Jorge Javier Vázquez, al que confesaba que "tuvo que tomar la decisión más complicada de su vida", reflexionando sobre si cree que se ha equivocado o no al decidir esto y lanzaba un perdón para Darío y Borja por esto.

"Estoy muy triste, echo un montón de menos a Borja", confesaba ella y dejaba claro que quiere enseñar a la Almudena más fuerte: "Quiero demostrar que soy fuerte y que puedo sola".

Los colaboradores analizan por qué Almudena abandonó a Borja y Darío