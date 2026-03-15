Pedro Jiménez 15 MAR 2026 - 23:40h.

La concursante se desahoga ante Marisa Jara y cuenta uno de los episodios más duros y que marcó un claro punto de inflexión en su vida

Sandra Barneda provoca las lágrimas de los supervivientes con sus palabras: "Me emociono diciéndolo"

Compartir







Gabriela Guillén se ha desahogado con Marisa Jara y le ha contado un episodio que le marcó y mucho en su vida, más para mal que para bien. Y es que la modelo, empresaria y fisioterapeuta paraguaya se sintió muy traicionada por una amiga suya después de que esta filtrara que estaba embarazada de Bertín Osborne. "A mí me vendieron", ha comenzado diciendo la concursante.

"Una 'supuestamente' amiga estuvo conmigo en casa de Bertín Osborne y fue la que me vendió. Vendió mi relación, mi embarazo... fue la peor traición que me han hecho. Mi propia amiga", ha señalado una Gabriela que asegura que si eso no hubiera ocurrido, su embarazo y su relación con el cantante, presentador de televisión y actor español "no hubiera salido".

"Me destrozó la vida"

Además, la susodicha amiga -ha contado Gabriela Guillén- también filtró el sexo de su bebé: "Eso me enfada muchísimo. Me vendieron la vida. Si yo hubiera querido fama hubiera estado en plató o en revista, pero porque yo lo haya decidido. Me destrozó la vida. ¿Por qué tienen que vender mi relación?". Marisa Jara ha desvelado entonces en ese momento que su embarazo también se filtró.

"Nadie tiene el derecho de vender tu vida. Tenía miedo de decirle cualquier cosa a cualquiera... me sentía como enjaulada, que no podía hablar con nadie y con ansiedad. Me fastidia mucho la mala gente y la codicia. Te juro que le deseo lo mismo que me ha hecho a mí en su vida, ni más ni menos. Lo que yo he pasado es para escribir un libro", ha concluido Gabriela Guillén.