Pedro Jiménez 12 MAR 2026 - 23:46h.

La concursante ha confesado además si volvería o no con el presentador: esto ha dicho

Gabriella Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026', estuvo con Bertín Osborne alrededor de un año, manteniendo una relación breve pero intensa y con un hijo en común que nació el 31 de diciembre de 2023. Y una relación con diferentes conflictos y polémicas, ya que durante meses el famoso cantante y presentador no reconoció al hijo, aunque finalmente sí lo acabó haciendo. No obstante, Gabriella Guillén se queda con lo mejor de él: "Solo puedo dar las gracias", ha señalado la ex de Bertín, abriéndose como pocas veces la hemos visto a nivel sentimental.

Y es que José Manuel Soto ha sacado la guitarra y se ha puesto a cantar y a tocarla, y en un momento dado ha confesado que "se sabía una" de Bertín Osborne. "Lo quiero muchísimo, de verdad", ha dicho Gabriela Guillén, desatando una serie de confesiones sobre el presentador en la playa y ante el resto de sus compañeros. "Es muy buen tío", ha dicho José Manuel Soto, amigo suyo desde la juventud.

Así es la relación de Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Gabriela Guillén ha señalado que mantiene una "bonita relación" con él, algo "cordial": "Se ha equivocado mucho. Ha cometido errores, como todos. Para mí lo más importante es que tengan la relación que tienen ahora los dos, padre e hijo". Además, la concursante ha reconocido que Bertín Osborne le suele ir a ver a su hijo, aunque "no bastante": "Él vive en Sevilla y nosotros en Madrid...".

José Manuel Soto ha seguido con su defensa a ultranza de Bertín Osborne: "Es buena gente. Es un tío especial, que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana... ha sido el 'rey del mambo'". Pero a Gabriela Guillén se le ha visto un tanto pensativa y dubitativa: "El pasado ya no lo cuento... pero bueno, en una relación siempre hay buenos y malos momentos, enfados... nuestra relación fue muy bonita, con mucho respeto y duró bastante".

Gabriela Guillén confiesa si volvería o no con Bertín Osborne

"De ahí salió mi hijo. Fue todo el boom del momento que nos separó", ha añadido Gabriela Guillén. Jaime Astrain ha mencionado la posiblidad de que vuelvan en un futuro y Gabriela Guillén no lo ve: "Eso sí que no. Lo quiero muchísimo como persona y padre de mi hijo, pero como hombre... es una amistad bonita. A pesar de lo que diga la gente. Nosotros sabemos la relación que tuvimos, fue maravillosa. Yo sé la verdad y solo puedo dar gracias".