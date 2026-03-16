Pedro Jiménez 16 MAR 2026 - 00:35h.

Las reacciones en el plató de 'Supervivientes' ante el protocolo de abandono de Álex Ghita se suceden: "Es un villano necesario"

Sandra Barneda provoca las lágrimas de los supervivientes con sus palabras: "Me emociono diciéndolo"

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Álex Ghita ha activado el protocolo de abandono en 'Supervivientes' y las reacciones en el plató del programa de Telecinco se han sucedido. Durante la parte que ha emitido Mediaset Infinity antes de su emisión en Telecinco, las Yola Berrocal, Marta Peñate, Makoke, etc. no han dudado en opinar al respecto. También Sandra Barneda, que se ha mostrado tajante ante los protocolos de abandono de los concursantes en general. Hay que recordar que no es el único que quiere dejar la aventura: otros como Toni Elías se sienten también al límite cuando apenas llevamos diez días desde que 'Supervivientes 2026' se estrenó en Telecinco.

En primer lugar, Makoke ha señalado que Álex Ghita es "un villano necesario": "Se tiene que quedar porque mueve a la isla". Pelayo, por su parte, ha apuntado al hecho de que se quiera ir con la cantidad de gente que quiere entrar a 'Supervivientes' y cree que es "alguien necesario". Yola Berrocal, defensora de Álex Ghita, ha aclarado que si abandona en estos momentos "se arrepentirá".

Marta Peñate es otra de las colaboradoras que han opinado sobre este protocolo de abandono, tachándole a Álex Ghita de "narcisista": "Ha habido muchos casos de concursantes que han querido abandonar, Melyssa Pinto, mucha gente... que se han quedado y han luchado".

Esto ha dicho Sandra Barneda sobre los abandonos

Sandra Barneda ha subrayado en nombre de toda la organización lo siguiente: "No nos gustan los abandonos. Nos gusta que vosotros digáis quién se salva y quién se va. Por eso es el reality más duro". Y también, la presentadora de 'Supervivientes' ha querido recalcar algo: "Aviso a navegantes. Yo quiero ir a concursar a 'Supervivientes'. Yo quiero, yo quiero... te llaman, negocias, pruebas médicas y todo el protocolo. Y luego a la semana quieres abandonar, no se puede hacer".