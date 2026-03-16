Mejores momentos de 'Supervivientes. Conexión Honduras' Lo mejor de 'SV. Conexión Honduras', en vídeo: de la salida de Álex Ghita a un 'aparatoso' dilema

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'Supervivientes. Conexión Honduras' nos ha dejado una vez más momentos inolvidables que pasarán a la historia de este reality de Telecinco tan extremo que tiene lugar en los Cayos Cochinos. Y es que Álex Ghita ha decidido poner punto y final a su aventura en Honduras tras activar el protocolo de abandono, completamente al límite.

Pero la convivencia continúa, puesto que el resto de concursantes no quiere desistir en su afán por conseguir el ansiado maletín y llegar a la gran final. Confesiones inesperadas, lágrimas y emociones de todo tipo y un dilema que se ha 'resuelto' en el Consejo de los Dioses generando un conflicto abierto entre las dos playas.