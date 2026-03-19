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Tentaciones privé
Helena y Gilbert, de 'La isla de las tentaciones'

Gilbert y Helena tienen un acercamiento final y dejan la puerta abierta a una reconciliación: "Le quiero en mi vida"

Gilbert y Helena tienen un acercamiento final y dejan la puerta abierta a una reconciliación "como amigos"
Gilbert y Helena tienen un acercamiento final en 'Tentaciones Privé'. telecinco.es
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Como dicen, 'después de la tormenta, viene la calma'. Tras un cara a cara muy esperado entre Gilbert y Helena, confesando todo lo que tenían que confesar y con algún momento de tensión que otro, ambos han tenido un acercamiento acompañado de unas palabras finales con sabor a reconciliación.

Y es que ambos han dejado abierta la puerta, como hemos dicho, a una reconciliación. Todo ha ocurrido cuando Marta Peñate le ha pedido a Gilbert que se sentara a su vera, justo al lado de donde también se encontraba Helena: "Vente aquí". "Aquí nos gusta un abrazo más que comer", ha subrayado Marta Peñate, dándonos una pista de lo que estaba a punto de ocurrir.

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Gilbert, que todavía se encontraba un poco encendido por el tenso cara a cara que acababa de tener con Helena, ha indicado lo siguiente: "No tengo problema con ella". Helena, por su parte, ha apuntado en ese momento que le quiere mucho: "La ansiedad que tenía es porque realmente le quiero en mi vida". Algo que no opina de la misma manera Gilbert: "Yo no la quiero en mi vida, si no no la habria bloqueado".

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El emotivo abrazo entre Gilbert y Helena

Finalmente, ambos se han dado un emotivo abrazo. Momento en el que Marta Peñate, bromeando, les ha dicho a Lorenzo y Nieves, defensores de Gilbert y Helena respectivamente, que también se podían dar un abrazo, aunque han preferido no hacerlo, sin contagiarse de esta especie de reconciliación que parecían haber tenido Gilbert y Helena.

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