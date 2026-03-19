Pedro Jiménez 19 MAR 2026 - 10:00h.

Gilbert y Helena protagonizan un último acercamiento: así ha ocurrido todo

Cronología de la relación secreta de Helena y Gilbert: "Se me declaró en una discoteca y confundí la amistad con otra cosa"

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Como dicen, 'después de la tormenta, viene la calma'. Tras un cara a cara muy esperado entre Gilbert y Helena, confesando todo lo que tenían que confesar y con algún momento de tensión que otro, ambos han tenido un acercamiento acompañado de unas palabras finales con sabor a reconciliación.

Y es que ambos han dejado abierta la puerta, como hemos dicho, a una reconciliación. Todo ha ocurrido cuando Marta Peñate le ha pedido a Gilbert que se sentara a su vera, justo al lado de donde también se encontraba Helena: "Vente aquí". "Aquí nos gusta un abrazo más que comer", ha subrayado Marta Peñate, dándonos una pista de lo que estaba a punto de ocurrir.

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Gilbert, que todavía se encontraba un poco encendido por el tenso cara a cara que acababa de tener con Helena, ha indicado lo siguiente: "No tengo problema con ella". Helena, por su parte, ha apuntado en ese momento que le quiere mucho: "La ansiedad que tenía es porque realmente le quiero en mi vida". Algo que no opina de la misma manera Gilbert: "Yo no la quiero en mi vida, si no no la habria bloqueado".

El emotivo abrazo entre Gilbert y Helena

Finalmente, ambos se han dado un emotivo abrazo. Momento en el que Marta Peñate, bromeando, les ha dicho a Lorenzo y Nieves, defensores de Gilbert y Helena respectivamente, que también se podían dar un abrazo, aunque han preferido no hacerlo, sin contagiarse de esta especie de reconciliación que parecían haber tenido Gilbert y Helena.