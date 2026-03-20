Inédito | Los habitantes de Playa Derrota confiesan quién es su persona indispensable en la isla

Supervivientes 20 MAR 2026 - 12:16h.

El equipo de Playa Derrota ha contestado a una de nuestras preguntas: ¿Quién es tu persona indispensable?

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Tras dos semanas en las playas de 'Supervivientes 2026', los concursantes comienzan a conocerse mejor y a forjar sus primeras amistades, aunque también empiezan a surgir las primeras tensiones. Los habitantes de Playa Derrota eligen quién es su persona indispensable durante esta experiencia.

Marisa Jara destaca a Maica como su gran apoyo: "Me aporta estabilidad, siempre me está apoyando, siempre me está ayudando y la verdad es que es una persona que yo necesito sí o sí, aquí en la playa, es como si fuera una hermana". También menciona a Gabriela, a quien considera cariñosa y siempre atenta con ella.

Por su parte, Gabriela coincide al señalar a Marisa como su persona indispensable, resaltando la conexión que comparten: "Tenemos muchísimas cosas en común, es maravillosa. Tiene un hijo pequeño como yo y tenemos charlas de mamás babosas, y la verdad es que me lo paso muy bien con ella".

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Jaime Astrain elige a Aratz como su principal apoyo: "Es con quien más comparto todo, compaginamos a nivel deportista, competidores y nos sumamos mucho el uno al otro”.

Esta relación es recíproca, ya que Aratz también considera a Jaime indispensable, destacando su complicidad y el esfuerzo conjunto en las pruebas: "Es un gran apoyo para mí y lo necesito en mi día a día”.

Maica y Claudia también se eligen mutuamente. Maica valora de Claudia: "Siempre está para escucharme, para sacarme de mis bucles y animarme cuando estoy mal”.

Mientras que Claudia subraya la conexión que tienen: "Es la persona que me hace un poquito más amena esta experiencia y mira que es difícil”.

Ingrid reconoce que no podría estar sin Alba: "Es con quien me río y me desahogo", aunque también señala a Jaime como uno de sus pilares.

Alba, por su parte, menciona a Aratz como su principal apoyo: "Cuando estamos mal nos decimos algo positivo o gracioso para quitarle hierro", sin dejar de lado a Ingrid y Jaime.

José Manuel Soto también resalta a Aratz: "Es un chico muy joven, muy preparado, que compite muy bien y no se queja de nada, ni se enfada", aunque reconoce también el valor de Jaime y Alba dentro del grupo.