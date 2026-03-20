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Inédito | Los habitantes de Playa Derrota confiesan quién es su persona indispensable en la isla

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Playa derrota. telecinco.es
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Tras dos semanas en las playas de 'Supervivientes 2026', los concursantes comienzan a conocerse mejor y a forjar sus primeras amistades, aunque también empiezan a surgir las primeras tensiones. Los habitantes de Playa Derrota eligen quién es su persona indispensable durante esta experiencia.

Marisa Jara destaca a Maica como su gran apoyo: "Me aporta estabilidad, siempre me está apoyando, siempre me está ayudando y la verdad es que es una persona que yo necesito sí o sí, aquí en la playa, es como si fuera una hermana". También menciona a Gabriela, a quien considera cariñosa y siempre atenta con ella.

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Marisa Jara confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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Por su parte, Gabriela coincide al señalar a Marisa como su persona indispensable, resaltando la conexión que comparten: "Tenemos muchísimas cosas en común, es maravillosa. Tiene un hijo pequeño como yo y tenemos charlas de mamás babosas, y la verdad es que me lo paso muy bien con ella".

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Gabriela confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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Jaime Astrain elige a Aratz como su principal apoyo: "Es con quien más comparto todo, compaginamos a nivel deportista, competidores y nos sumamos mucho el uno al otro”.

Jaime Astrain confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
Jaime Astrain quién es su persona imprescindible en la playa

Esta relación es recíproca, ya que Aratz también considera a Jaime indispensable, destacando su complicidad y el esfuerzo conjunto en las pruebas: "Es un gran apoyo para mí y lo necesito en mi día a día”.

Aratz confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
Aratz confiesa quién es su persona imprescindible en la playa

Maica y Claudia también se eligen mutuamente. Maica valora de Claudia: "Siempre está para escucharme, para sacarme de mis bucles y animarme cuando estoy mal”.

Maica Benedicto confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
Maica Benedicto confiesa quién es su persona imprescindible en la playa

Mientras que Claudia subraya la conexión que tienen: "Es la persona que me hace un poquito más amena esta experiencia y mira que es difícil”.

Claudia confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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Ingrid reconoce que no podría estar sin Alba: "Es con quien me río y me desahogo", aunque también señala a Jaime como uno de sus pilares.

Ingrid Betancor confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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Alba, por su parte, menciona a Aratz como su principal apoyo: "Cuando estamos mal nos decimos algo positivo o gracioso para quitarle hierro", sin dejar de lado a Ingrid y Jaime.

Alba Pual confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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José Manuel Soto también resalta a Aratz: "Es un chico muy joven, muy preparado, que compite muy bien y no se queja de nada, ni se enfada", aunque reconoce también el valor de Jaime y Alba dentro del grupo.

José Manuel Soto confiesa quién es su persona imprescindible en la playa
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