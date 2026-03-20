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"Como caigas mentalmente, estás perdido": la verdad sobre las primeras semanas en 'Supervivientes'

"Como caigas mentalmente, estás perdido": la verdad sobre las primeras semanas en 'Supervivientes'
Exconcursantes de diferentes ediciones reflexionan sobre la dureza física y psicológica que supone el arranque del concurso. Telecinco
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Ya se cumplen dos semanas de concurso en 'Supervivientes', y con ello siguen surgiendo las dudas habituales entre los fieles seguidores del reality más extremo de la televisión. Cuando los concursantes saltan del helicóptero y pisan la arena de los Cayos Cochinos, comienzan una auténtica batalla contras la naturaleza, el hambre y la propia mente, pero ¿hasta qué punto es decisiva esta primera etapa? ¿Marca el arranque del programa el destino de cada participante? Hemos preguntado a quienes mejor conocen estas playas para salir de dudas.

Para algunos veteranos, el periodo de adaptación lo es absolutamente todo. Abraham García, uno de los perfiles más recordados del formato y ganador de la edición de 2014, tiene clara su postura: las primeras tres semanas son el filtro definitivo. Asegura que existe una barrera en ese periodo que es crucial y si un concursante logra mantenerse firme durante ese tiempo sin derrumbarse física o psicológicamente, tiene el camino alineado para rozar la final. "Como caigas mentalmente en ese inicio, estás perdido", advierte, dejando claro que la fortaleza inicial es un seguro de vida.

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De menos a más: el valor de la evolución

Sin embargo, esta teoría del éxito temprano no convence a todos, Albert Barranco, semifinalista de 'Supervivientes' en 2020, se posiciona en el extremo opuesto, desmontando el mito de que el arranque es lo más importante. Para él, en 'Supervivientes'' un concursante puede empezar pasando desapercibido o mostrando mucha debilidad, y terminar coronándose como un auténtico líder.

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Una visión muy similar comparte Jessica Bueno, que insiste en que el aprendizaje es un factor que la audiencia valora muchísimo a la hora de salvar a sus favoritos. La modelo finalista del 'All Stars' en 2025, expresa que arrancar de forma "más flojita" no es una condena, sino una oportunidad de oro para demostrar superación. De hecho, recalca que "nunca se va a saber quién es el ganador hasta las últimas semanas".

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Una carrera de fondo con giros inesperados

Finalmente, Miri Pérez Cabrero hace una reflexión clave: esto no es un sprint, sino "una carrera a largo plazo". La exconcursante de la edición 'All Stars' en 2025 expresa que la verdadera magia del formato es la metamorfosis de los participantes al enfrentarse a la convivencia extrema, la falta de comida o las exigentes pruebas, y que todo "puede girar en cualquier momento". Nos recuerda que en la isla, la realidad de un concursante puede dar un vuelco total de un día para otro al descubrir sus propios límites.

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