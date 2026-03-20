El dardo de Gilbert tras su ruptura con Helena Arauz: "Que me dejen con el amor en las manos..."
Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' tuvieron un acercamiento en su cara a cara, pero Gilbert le lanza un dardo en redes
Cronología de la relación secreta de Helena y Gilbert: "Se me declaró en una discoteca y confundí la amistad con otra cosa"
Revive el cara a cara de Gilbert y Helena con el programa completo de 'Tentaciones Privé', en Mediaset Infinity
En el pasado programa de 'Tentaciones Privé' Gilbert y Helena se reencontraban por primera vez tras su ruptura. En este cara a cara, la madrileña le pedía que le desbloquease y el mallorquín tomaba una decisión al respecto.
Ambos vivieron un tenso momento, sobre todo cuando Gilbert se enteró en ese momento que Helena que estaba conociendo a otro chico. Sin embargo, finalmente tenían un acercamiento en el que dejaban la puerta abierta a una reconciliación.
Lo que nadie se esperaba es que, tras este momento, la expareja de Claudia le lanzase algunos dardos:
La indirecta de Gilbert
Tan solo dos días después de publicarse el programa, Gilbert sube un 'reel' a sus redes sociales en el que se le ve con un ramo de flores. Sin embargo, este se lo entregada a la mujer más importante de su vida: su madre.
El video iba titulado con una reflexión que sirve de dardo para Helena Arauz: "Que me dejen con el amor en las manos las veces que quieran que yo no cambio mi forma de querer".