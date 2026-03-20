El dardo de Gilbert tras su ruptura con Helena Arauz: "Que me dejen con el amor en las manos..."

Compartir







En el pasado programa de 'Tentaciones Privé' Gilbert y Helena se reencontraban por primera vez tras su ruptura. En este cara a cara, la madrileña le pedía que le desbloquease y el mallorquín tomaba una decisión al respecto.

Ambos vivieron un tenso momento, sobre todo cuando Gilbert se enteró en ese momento que Helena que estaba conociendo a otro chico. Sin embargo, finalmente tenían un acercamiento en el que dejaban la puerta abierta a una reconciliación.

PUEDE INTERESARTE Tensión entre Gilbert y Helena: así ha sido el primer encuentro tras su ruptura y esta es la petición que ha marcado su cara a cara

Lo que nadie se esperaba es que, tras este momento, la expareja de Claudia le lanzase algunos dardos:

La indirecta de Gilbert

Tan solo dos días después de publicarse el programa, Gilbert sube un 'reel' a sus redes sociales en el que se le ve con un ramo de flores. Sin embargo, este se lo entregada a la mujer más importante de su vida: su madre.

El video iba titulado con una reflexión que sirve de dardo para Helena Arauz: "Que me dejen con el amor en las manos las veces que quieran que yo no cambio mi forma de querer".