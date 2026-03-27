Patricia Fernández 27 MAR 2026 - 00:28h.

Ingrid se muestra al límite a consecuencia del gran temporal que azota Honduras

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Ingrid Betancor ha vivido su peor momento desde que llegase a Honduras: ¡ha intentado sobrepasar el perímetro de seguridad a causa de su desesperación provocaba por la interminable tormenta por el temporal unido al hambre y no poder descansar!

La concursante comentaba con sus compañeros que "la lluvia le saca de quicio a nivel extremo" después de vivir más de 24 horas lloviendo y ver que no paraba: "Prefiero que me griten a esto". Y en su momento de más desesperación, al verse sin un resguardo que le cubra bien del agua, con el pelo mojado y todo su cuerpo como su ropa, se levantaba e intentaba sobrepasar el perímetro de seguridad para los supervivientes.

La inspectora del equipo le alertaba a Ingrid que no podía hacer esto y la concursante decidía no hacerlo, pero mostraba su gran enfado y terminaba completamente rota: "Lo entiendo, ¿pero y qué hago? ¿me sigo mojando? No tengo nada seco ya". Y pagaba su frustración con una la olla, la que lanzaba al suelo.

Ingrid volvía, entre lágrimas, con sus compañeros y les intentaba hacer ver que ella era una de las que peor lo estaba pasando con esta situación: "Tengo todo empapado".

¿Cómo está llevando su marido, Ibai Gómez, el concurso de Ingrid? El padre de la superviviente responde

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Javier, el padre de Ingrid podía ver estas imágenes de su hija desde el plató de 'Supervivientes' y reaccionaba a esto. Además, explicaba a Jorge Javier Vázquez cómo está llevando la familia y, en especial su marido Ibai Gómez, su concurso en Honduras.