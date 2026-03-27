¡Ingrid Betancor intenta sobrepasar el límite de seguridad! y la inspectora de la playa tiene que pararla: "¿Y qué hago?"
Ingrid se muestra al límite a consecuencia del gran temporal que azota Honduras
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Ingrid Betancor ha vivido su peor momento desde que llegase a Honduras: ¡ha intentado sobrepasar el perímetro de seguridad a causa de su desesperación provocaba por la interminable tormenta por el temporal unido al hambre y no poder descansar!
La concursante comentaba con sus compañeros que "la lluvia le saca de quicio a nivel extremo" después de vivir más de 24 horas lloviendo y ver que no paraba: "Prefiero que me griten a esto". Y en su momento de más desesperación, al verse sin un resguardo que le cubra bien del agua, con el pelo mojado y todo su cuerpo como su ropa, se levantaba e intentaba sobrepasar el perímetro de seguridad para los supervivientes.
La inspectora del equipo le alertaba a Ingrid que no podía hacer esto y la concursante decidía no hacerlo, pero mostraba su gran enfado y terminaba completamente rota: "Lo entiendo, ¿pero y qué hago? ¿me sigo mojando? No tengo nada seco ya". Y pagaba su frustración con una la olla, la que lanzaba al suelo.
Ingrid volvía, entre lágrimas, con sus compañeros y les intentaba hacer ver que ella era una de las que peor lo estaba pasando con esta situación: "Tengo todo empapado".
¿Cómo está llevando su marido, Ibai Gómez, el concurso de Ingrid? El padre de la superviviente responde
Javier, el padre de Ingrid podía ver estas imágenes de su hija desde el plató de 'Supervivientes' y reaccionaba a esto. Además, explicaba a Jorge Javier Vázquez cómo está llevando la familia y, en especial su marido Ibai Gómez, su concurso en Honduras.